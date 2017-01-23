Türk Sporuna 50 yıldır çok sayıda sporcu ve spor adamı kazandırarak önemli hizmetlerde bulunan Eczacıbaşı Spor Kulübü, ‘Geleceğe Smaç’ projesi kapsamında 2016-2017 sezonunda İstanbul’da dört ve Bursa’da iki ayrı kampüste voleybol okulları ile gelişim takımları çalışmalarını başlattı.

Eczacıbaşı, bu kampüslerde yetenek taraması çalışmalarını sürdürürken, alt yapı takımlarına seçilen sporcu adaylarını İstanbul’un Anadolu ve Avrupa yakasındaki merkezlerinde antrenmanlara alıyor.

Eczacıbaşı Spor Kulübü, çocukların erken yaşlarda voleybola başlamasında en önemli etken olan aileleri bu projeye kazandırmak ve aileleri Geleceğe Smaç projesiyle ilgili bilgilendirmek üzere 21 Ocak Cumartesi günü İstanbul’da Kovan Spor Kültürü Merkezi’nde 6-12 yaş arası öğrenciler ve aileleri için 'Ailemle Voleybol Şenliği' ismiyle bir etkinlik düzenledi.

Ailemle Voleybol Şenliği’nin ödül töreninde konuşan Eczacıbaşı Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı, altı yaşından itibaren kızlara voleybolu sevdirmek ve voleybolu onların hayatının vazgeçilmez bir parçası haline getirmek istediklerini belirterek, “Bugün burada voleybol oynayan küçükleri ileride çok önemli voleybolcular olarak görebiliriz. Ama dünyanın önemli voleybolcuları arasına giremeseniz de sizleri ileride sağlıklı, kendine güvenen, takım çalışmasını öğrenmiş, mücadele etmeyi öğrenmiş gençler ve yetişkinler olarak göreceğimizi biliyoruz. Sizler gelecekte başarılı birer voleybolcu olmasanız da başarılı birer iş kadını olacak ve geleceğimize yön vereceksiniz” dedi.

