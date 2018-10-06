Eczacıbaşı'na Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nden büyük ödül

Arjantin'in Başkenti Buenos Aires'te Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin düzenlediği törende Eczacıbaşı Spor Kulübü, ‘Kadınlar ve Spor Dünya Ödülü'nün sahibi oldu. Kadın voleybolunda dünyanın öncü kulüplerinden olan Eczacıbaşı adına ödülü Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı aldı. Kadınların spor yoluyla güçlenmesi, spordaki varlıklarının artması için yapılan çalışmalar neticesinde ödüle layık görülen Eczacıbaşı Spor Kulübü, bu anlamda ödülü dünyada ilk kez kazanan kulüp oldu. Bu ödülü daha önce kişiler kazanmıştı.

Faruk Eczacıbaşı: “Onur duyuyorum”

Arjantin'in Başkenti Buenos Aires'te bulunan ve İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında görüntülü arama yoluyla katılan Eczacıbaşı Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı, kazanılan ödül nedeniyle onur duyduğunu söyledi. Arjantin'de sabah saat 06.30 olduğunu söyleyen ve çok gururlu olduğunu ifade eden Faruk Eczacıbaşı, “Dün çok güzel bir ödül töreni vardı. Olimpiyat Komitesi ekibi tarafından çok büyük bir saygı gördük. Çok çok onur duyduk. Bu çok güzel bir ödül hepimiz için, bütün spor kulüpleri için. Özellikle podyumda bir tek erkek olarak ben vardım, bu da bana ayrıca bir onur verdi. Hakikatten çok güzel projeler vardı. Bunların arasından sıyrılıp birinci olduk. Biz 50 senelik bir kulüp olarak yola çıktık, sonunda gücümüzü kadınlar voleybola ayırdık ve hakikaten aldığımız şampiyonlukların, aldığımız kupaların bahsi dahi geçmedi. Kadınlarla birlikte yaptığımız çalışmalardan bahsedildi. Türkiye'ye böyle bir ödül kazandırmak bizim için onur verici oldu. Bu konuda katkısı olan tüm Eczacıbaşı ailesine, bize destek veren basındaki arkadaşlara çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir uyku uyuduk dün akşam. Herkese çok teşekkürler” ifadelerini kullandı.

“Amacımız kızlarımızı hayata hazırlamak”

2000'i aşkın genç kızı yetiştirdiklerini söyleyen Faruk Eczacıbaşı, “2000'i aşkın genç kızımız var ve onlar yetişmeye başlıyor. Profesyonelliğe giden bir süreç bu. Genç kızlarımızda, onların voleybolcu olmalarından ziyade, bundan sonraki kariyerlerinde yapacakları başarılarının ilk adımlarını kendilerine gösterebilmek için çalışıyoruz. Kendilerine güvenmelerini sağlamak, başarının ne demek olduğunu anlatabilmek ve onları geleceğe hazırlamak için çalışıyoruz. 2000 genç kızdan bahsedecek olursak, bunların hepsinin voleybolcu olmasını bekleyemeyiz. Ama hepsinin ilerideki yaşantılarında başarılı bir insan, başarılı bir kadın olmalarını sağlayabiliriz. Voleybol sadece bunun bir aracı. Ancak belli bir kısmı için gerçekleşebilecek bir şey voleybol. Ama geriye kalanlara da dokunmaya devam edeceğiz. Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin bu ödülüyle de bu çabalarımız taçlandı” açıklamasında bulundu.

Bozhan Memiş - Uygar Aydın

