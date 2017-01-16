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Eczacıbaşı'nı yenen Fenerbahçe finalde

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Kadınlar Kupa Voley yarı final maçında Eczacıbaşı VitrA ile karşılaştı. Maçı 3-1 kazanan sarı-lacivertliler adını finale yazdırdı.

Eczacıbaşını yenen Fenerbahçe finalde

16 Ocak 2017 22:58

Ankara Başkent Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın setlerini 25-23, 22-25, 21-25, 23-25 önde tamamlayan Fenerbahçe, rakibini 3-1 mağlup etti ve adını finale yazdırdı. Sarı-lacivertliler final maçında, Bursa Büyükşehir Belediyesi’ni 3-0’la eleyen Vakıfbank’la karşılaşacak. 17 Ocak Salı günü Ankara Başkent Spor Salonu’nda oynanacak mücadele saat 19.00’da başlayacak.

İlk setteki ilk teknik molayı 5-8 önde tamamlayan Fenerbahçe, mola sonrası Eda, Kim ve Ezgi’nin sayılarıyla farkı 5 sayıya çıkardı. Skor farkının çok açılmadığı ve genelde eşit giden sette Eczacıbaşı son dakikalardaki atağı ile 25-23 ilk seti aldı.

Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci sette Fenerbahçe daha istekli bir görüntü sergiledi. Zaman zaman farkı açan sarı-lacivertliler seti 22-25 alarak durumu 1-1 yaptı.

Kosheleva’nın sayısıyla başlayan üçüncü sette 3 sayılık seriyle 3-1 öne geçen Fenerbahçe, ilk teknik molada 8-7 geri düşmesine karşın ikinci teknik molaya 14-16 önde girmeyi başardı. Başa baş geçen son bölümde Eda ve Polen’le sayılar üreten sarı-lacivertliler seti 21-25 kazandı ve maç skorunu 2-1 yaptı.

Dördüncü sette ilk teknik molayı 3-8 önde geçen Fenerbahçe, ikinci teknik molada üstünlüğü 16-14 ile Eczacıbaşı VitrA’ya kaptırdı. çekişmeli geçen sette sarı-lacivertliler bulduğu sayılarla seti 23-25 maçı da 3-1 kazandı. 

Etiketler: Eczacıbaşı Vıtra, Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Kadınlar Kupa Voley yarı final maçı, Maçı 3-1 final


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