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Eczacıbaşı'nın 50. yıldaki hedefi şampiyonluk

Eczacıbaşı Spor Kulubü, 50. kuruluş yılı kapsamında 'Hayallerden Efsaneye' sloganıyla, 'Voleybol Kanyon'da' etkinliği düzenledi.

Eczacıbaşının 50. yıldaki hedefi şampiyonluk

08 Ekim 2016 11:46

Kanyon'da bulunan Eczacıbaşı binasında gerçekleştirilen basın toplantısında Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkan'ı Faruk Eczacıbaşı, Eczacıbaşı VitrA Takım Menajeri Nalan Ural, Eczacıbaşı VitrA Antrenörü Massimo Barbolini'nin yanı sıra Voleybol Takımı oyuncuları da yer aldı.

Faruk Eczacıbaşı: "Roket hızı ile yukarı çıkmadık"
Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı, 50 yılda basının desteğini her zaman gördüklerini belirterek, “Biz hiçbir zaman roket hızı ile yukarı çıkmadık. Adım adım ilerledik. Taş üzerine taş koyduk. Bu başarıda her kesin payı oldu. İki sene önce en üst düzeye geldik oturduk. Biz burada devam etmeyi düşünüyoruz. Kadromuzu da ona göre kurduk. Voleybol konusunda da yatırımlarımızı da devam diyoruz. Alt yapı çalışmalarımızı ciddiyet ile devam ettiriyoruz” dedi.

Nalan Ural: "Şu ana kadar kurmuş olduğumuz en güçlü kadro"
Eczacıbaşı VitrA Takım Menajeri Nalan Ural ise, "Sezonu ağustos gibi açtık. Bazı yabancı ve Türk oyuncuları kadromuza kattık. Şu ana kadar kurmuş olduğumuz en güçlü kadro ile yine Dünya Kulüpler kupasına talibiz. Bütün hazırlıklarımızı bu yönde yaptık. 15 kişilik bir takım kadromuz var” diye konuştu.

Eczacıbaşı VitrA Antrenörü Massimo Barbolini, bir çok hedeflerle yeni bir sezona başladıklarını vurgulayarak, “İki ay önceden sezon açtık önümüzde önemli bir kupa var. Adım adım bu maça hazırlandık. Takımımızın tam olarak hazır olarak söyleyemem. Elimizden gelen en iyi şekilde hazırlanmaya çalıştık. Kolay değil takım olmak. Elimizden geldiğince hazırlanmaya çalıştık" şeklinde konuştu.

Eczacıbaşı VitrA kaptanı Neslihan Demir Güler, kısa bir süre önce tam kadro olarak çalışmaya başladıklarını belirterek, "Gayet iyi bir şekilde uyum sağladık. 50. Yıl bizim için çok önemli. Önümüzdeki ilk hedefte dünya kulüpler şampiyonası sezona büyük bir kupa ile başlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Basın toplantısının ardından takım olarak basın mensuplarına poz verdiler.

Mehmet Selman Bektaş 

 


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