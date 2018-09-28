Eczacılar ‘Değişim Şimdi' sloganı ile buluştu.

Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği tarafından 2012 yılında 4 bin 500, 2016 yılında 6 bin katılımcı ile gerçekleştirilen 'Geleceğin E hali, En Büyük Eczacılık Buluşmaları'nın üçüncüsü, sağlık sektörünün tüm bileşenleri ile ‘Değişim Şimdi' sloganı ile başladı. 3 gün sürecek olan bu organizasyonda yüze yakın firma bir araya geldi. 4 salonda 49 oturum gerçekleşecek ve 79 ulusal ve uluslararası konuşmacı dinlenecek, yarışmalar izlenecek, fuaye alanlarında çeşitli uygulamalar yapılacak. Etkinlik alanında 300 metrekarelik gerçek bir eczane kuruldu. Görselliği, dijital donanımı ve içeriği ile danışman eczacılığın uygulanabildiği bir eczane oluşturuldu. Stand alanında 70 firma, firma ve ürünlerini ziyaretçilerine sunacaklar, çeşitli aktiviteler gerçekleştirecekler.

Bütünleştirici eczacılık

Dernek Başkanı Armağan Ener, yaptığı konuşmada; "Bizler eczacılar olarak mesleki etik anlayışımız, toplumsal sağlık önceliğimiz ve aldığımız eğitimle oluşan uzmanlığımızla, eczanelerin herkesin en kolay ulaşabildiği ve sağlığı ile ilgili en doğru bilgileri alabildiği en yakın sağlık merkezleri olduğunu biliyoruz. Sağlığı ilgilendiren ilaç, OTC, kişisel bakım, besin destekleri, medikal ve dermokozmetikleri de içine alan her konuda eczacı danışmanlığının ve eczanelerin olması gerektiğine inanıyor ve geleceğin eczacılığına 'bütünleştirici eczacılık' adını veriyoruz" dedi.

"Dijital devrim sürecindeyiz"

Gelişen teknolojinin sağlık sektörüne olan etkisinden bahseden Armağan Ener, sözlerine şöyle devam etti: "Uluslararası Geleceğin E hali katılımcıları ile eğitimsel, sosyal üretken inovatif uygulamaları ile sağlık sektörümüzün geleceğine yön gösterecek. Dijital devrim sürecindeyiz. Daha önce yaşamadığımız kadar hızlı, öngörülemeyecek boyutta ve hiç bir zaman deneyimlemediğimiz dijital bir dünyaya adım atıyoruz. Teknolojik ve dijital gelişimleri insani değerlerle kaynaştırarak, toplumsal sağlığa daha fazla katkı sağlayacak olan bütünleştirici eczacılık anlayışını sağlık sektörümüzün tüm bileşenleri ile birlikte yaygınlaştırmalı, geleceğin sağlık anlayışlarına doğru hemen şimdi harekete geçmeliyiz. Sonuç olarak, Uluslararası Geleceğin E hali En Büyük Eczacılık Buluşması bir taraftan mesleki anlamda geleceğe dönük vurgu yaparken, diğer taraftan da halk sağlığını ilgilendiren konularda farkındalık oluşturma hedefindedir"

İlaç ve besin etkileşimine dikkat

Derneğin Genel Sekreteri Eczacı Özgül Karaoğlan, kongrede yaptığı açıklamada, "Hastalarımız eczanelerden ilaç alırken, mutlaka eczacıya ilacı bitkilerle, bitkisel çaylarla, besin destekleriyle ya da diğer besinlerle etkileşime giriyor mu? Çünkü mutlaka ilacın vücuda girdikten sonraki atılımına kadar geçen sürede mide içeriğinden etkileniyor. Midenin yağlı olması ilacı etkiliyor. Karbonhidrat ilacı etkiliyor. Dolayısıyla hasta ilacı alacağı zaman bu ilacın besinlerle, bitkilerle, bitki çaylarıyla ve özellikle yeşil çay gibi ürünler kullanabilir. Hasta, kan sulandırıcı ilaç kullanıyorsa kanama riskini arttıracağı için mutlaka bu hastanın eczacısına danışmadan kullanmaması gerekiyor" dedi.

Depresyon ilacı kullananlar dikkat

Karaoğlan, depresyon ilacı kullananların da tükettikleri gıdalara dikkat etmesi gerektiğini belirterek, "Depresyon ilacı kullanan bir hastanın eğer fermente edilmiş gıdalar sonrasında antidepresan alırsa tansiyonu yükselebilir. Dolayısıyla yine depresyon ilacı kullanmadan önce bu ilacı hangi besin destekleriyle kullanıp kullanmamaları ve lahana turşusu, ıspanak gibi besinlerle almamalıdır. Eczaneden alınan her ürün doğru üründür. Eczacı her zaman hastayı doğru yönlendirir ve hastanın rahatsızlığını iyileştirmede doğru sonuçlara götürür. Eğer hasta bitkisel destek alacaksa mutlaka eczaneden almalıdır ve eczacısına danışmalıdır" ifadelerini kullandı.

Burak Çubukçu - Fırat Aksoy

