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Eczaneyi soyan hırsız kamerada

Adıyaman’da bir eczaneden hırsızlık yapan ve güvenlik kameraları tarafından görüntülenen şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Eczaneyi soyan hırsız kamerada

22 Şubat 2017 21:49
Eczaneyi soyan hırsız kamerada - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında bulunan bir eczaneye sabah karşı giren yüzü maskeli bir şahıs, eczanenin işyeri kapısını zorlayarak girdi. İş yeri içerisine giren şahıs içeride bulunan bir adet bilgisayar çalarak olay yerinden hızla kaçtı. Sabah saatlerinde eczaneden hırsızlık olduğunu fark eden eczane çalışanları durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri iş yeri güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kamera kayıtlarını izleyen polis ekipleri olayı gerçekleştiren kişinin 16 yaşındaki M.D.T., olduğu tespit edildi. Güvenlik kameraları sayesinde kimliği tespit edilen şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs emniyette sorguya alınırken şahsın eczaneden çaldığı bilgisayar ise ele geçirildi. Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Cihan Kizir

Etiketler: Adıyaman


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