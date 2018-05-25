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Eda Gök kimdir? Eda Gök'e ne oldu? Nereli, kaç yaşında?

Esra Erol'un programında Eda Gök'ün aldatılması gündeme oturunca bütün herkes Eda Gök kimdir, kaç yaşında sorularını aramaya başladı. Peki Eda Gök kimdir? Eda Gök'e ne oldu? İşte Eda Gök hakkında her şey...

Eda Gök kimdir? Eda Göke ne oldu? Nereli, kaç yaşında?

25 Mayıs 2018 10:18

Peki Eda Gök kimdir? Eda Gök'e ne oldu? İşte Eda Gök hakkında her şey... Esra Erol programından tanışan orkestra şefi Emrah Albayrak ile programın stüdyo şefi Eda Gök 7 yıllık evlilerdi. Eda Gök aynı zamanda Seda Sayan'ın yeğeni idi. Eda Gök'ün Emrah Albayrak tarafından aldatılması üzerine Esra Erol programından yayın yaparak Emrah'ı kınadığını dile getirdi.

EDA GÖK'E NE OLDU?

Esra Erol’da programının orkestra şefi görevini yürüten Emrah Albayrak’ın programın eski solistlerinden ve yakın arkadaşları olan Burcu Senem Ünsal ile bir süredir ilişkisi olduğu ortaya çıktı. Olayın ardından Emrah Albayrak ile evli olan programının stüdyo şefi ve aynı zamanda Seda Sayan’ın yeğeni Eda Gök, 7 yıllık evliliğini tek celsede bitti. 7 yıl önce Esra Erol’un programında tanışan Eda Gök ve Emrah Albayrak’ın Arya adında bir kız çocukları da var. Eda Gök, evli ve iki çocuk sahibi olan Burcu Senem Ünsal için "Aynı masada yemek yedik, evime girip çıkan, iş arkadaşımız ve güvendiğim biriydi" diyerek zina davası açtığını ve tek celsede boşandığını söyledi. Programda konu ile ilgili bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada Eda Gök, “Emrah Albayrak ile 7 yıldır devam eden evliliğimize aile birliğimize maalesef bugün üçüncü kişi sebebiyle sonladırmış bulunmaktayız. Doktor Murat Ünsal ile evli ve iki çocuk annesi olan Burcu Sinem Ünsal hem çok yakın arkadaşım hem de ailecek görüştüğümüz biridir.” Cümlelerini kullandı.

EDA GÖK KİMDİR?

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'la programının sevilen Stüdyo şefi Eda Gök Albayrak'ı artık herkes tanıyor. Eda Gök’ün Seda Sayan’ın yeğeni olduğu da biliniyor.

Herkesin bildiği gibi Esra Erol'la programının stüdyo şefi ve Seda Sayan'ın yeğeni olan Eda Gök Albayrak, 1986 doğumludur. Emrah Albayrak ile 2011 senesinde izdivaç eden stüdyo şefi Eda Gök'ün bir kızı var. İkili 2018 yılında tek celsede boşandı.

ÜÇLÜ ARASINDA NE OLDU?

10 senedir Esra Erol’da programının orkestra şefi görevini yürüten Emrah Albayrak’ın programın eski solistlerinden ve yakın arkadaşları olan Burcu Senem Ünsal ile bir süredir ilişkisi olduğu ortaya çıktı. Gözyaşları içinde yayına çıkan Esra Erol, Emrah Albayrak’ın bu çirkin ihanetine “Bunun bizim ailemizde yaşanıyor olması, hepimiz için şok etkisi oluşturdu. Sana ne diyebilirim ki Emrah, yazıklar olsun” diyerek sitem etti.

Etiketler: Eda Gök kimdir? Eda Gök'e ne oldu? Nereli

 

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