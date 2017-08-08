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Eda Tuğsuz dünya beşincisi oldu

İlk kez büyükler dünya şampiyonasında yarışan Eda Tuğsuz, Londra Olimpiyat Stadı’ndaki IAAF Dünya Şampiyonası cirit atma finalini beşinci sırada tamamlayarak adını Türk atletizm tarihine yazdırdı.

Eda Tuğsuz dünya beşincisi oldu

08 Ağustos 2017 23:40

Dünya Atletizm Şampiyonası tarihinde bir atma branşında kadınlarda final gören ilk Türk atıcı olan Eda Tuğsuz, cirit atmada dünya beşinciliğine ulaştı. İki kez Olimpiyat şampiyonu Barbora Spotakova’nın 66.76 ile 10 yıl aradan sonra dünya şampiyonluğuna ulaştığı yarışmada başarılı bir performans çizen Eda, müsabakayı 64.52’lik atışıyla beşinci sırada noktaladı.

Turkcell sponsorluğundaki milli takımın en genç üyelerinden olan Tuğsuz, 12 atletin yarıştığı finale 61.81’lik atışıyla başlarken, ikinci hakkındaki 64.52 ile bronz madalya pozisyonuna çıktı. İlk üç atış sonrasında dördüncü durumda olan Eda, daha sonra Çinli Huihui Lyu’nun da 65.26’lık atış yapmasıyla beşinciliğe düştü. Son üç atışında ciriti sırasıyla 63.68, 64.47 ve 62.77’ye gönderen Eda, yerini değiştiremeyince ilk şampiyonasından dünya beşinciliğiyle ayrılmış oldu.

1997 doğumlu Eda Tuğsuz, tüm zamanlarda Türkiye’nin atma branşlarındaki en iyi dünya şampiyonası derecesine ortak oldu. Daha önceki en iyi derece, 2011 Daegu’da yine cirit atmada beşinci sırayı alan ve halihazırda Eda’nın antrenörlüğünü yapan Fatih Avan’a aitti.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, tüm teknik ekip ve atletlerle birlikte yarışmayı cirit koşuyolunun hemen arkasındaki tribünde heyecan içinde izledi. Çintimar yarışma sonrası, “Eda ile gurur duyuyoruz. Hocası Fatih Avan’la birlikte daha yolun başındalar. Çok büyük başarılar kazanacaklar” diye konuştu.
Cirit atma kadınlar finalinde ilk beş sıra şöyle oluştu:

1. Barbora Spotakova (Çek Cumhuriyeti) 66.76m
2. Lingwei Li (Çin Halk Cumhuriyeti) 66.25m
3. Huihui Lyu (Çin Halk Cumhuriyeti) 65.26m
4. Sara Kolak (Hırvatistan) 64.95m
5. Eda Tuğsuz (Türkiye) 64.52m 

Etiketler: Eda Tuğsuz


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