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Edanur Koç, Taekwondo Milli Takımı’nda Osmaneli’yi temsil ediyor

17 branşta faaliyet gösteren 1308 Osmaneli Belediye Spor’un başarılı Taekwondo sporcusu Edanur Koç, Bilecik’in Osmaneli ilçesinin milli gururu oldu.

Edanur Koç, Taekwondo Milli Takımında Osmaneliyi temsil ediyor

02 Kasım 2017 17:19

1308 Osmaneli Belediye Spor’un başarılı Taekwondocusu Edanur Koç, 7-11 Eylül tarihleri arasında Konya’da düzenlenen Türkiye Gençler Taekwondo Şampiyonasında 3’üncü olarak bronz madalya kazanmıştı. Bu başarısından sonra Milli Takım seçmelerine çağrılan 44 kilogram sporcusu Edanur Koç, seçmelerde başarılı maçlar çıkarmasının ardından birinci olarak Milli Takıma seçilmişti. 2-5 Kasım 2017 tarihleri arasında Güney Kıbrıs Rum Kesiminde düzenlenecek olan Avrupa Gençler Taekwondo Şampiyonasında milli formayı giyecek olan Edanur Koç, Milli Takım ile birlikte Güney Kıbrıs Rum kesimine gitti.

Milli takım forması altında 44 kilogramda ilk maçına 3 Kasım 2017 Cuma günü çıkacak olan Edanur Koç, tüm Osmanelili hemşerilerinden dualarını esirgememesini istedi.

Edanur Koç’un Milli forma ile Avrupa Şampiyonasında Hem ülkeyi, hem de Osmaneli’ni başarı ile temsil edeceğine inandığını söyleyen, 1308 Osmaneli Belediyespor Kulübü Başkanı Hayati Kaba, “Edanur Koç kızımızın Milli Formayı giyerek ülkemizi ve ilçemizi Avrupa’da temsil edecek olması bizler için ayrı bir gurur kaynağı olmuştur. 1308 Osmaneli Belediye Spor çatısı altında çocuklarımıza vermiş olduğumuz emeklerin boşa gitmediğini, Edanur kızımız bizlere göstermiştir. Avrupa Gençler Taekwondo Şampiyonasında milli forma ile yarışacak olan başta Edanur Koç kızımıza ve tüm Türk sporculara başarılar diliyorum. Onların yetişmesinde katkıları olan hocalarına ve kulüp yöneticilerimize de teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah bundan sonra da Edanur’ların, Zehra’ların çoğalması için daha büyük bir azimle çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.
Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ise; Edanur Koç’a başarılar dileyerek, “Milli ve dini değerlere bağlı sporcular yetiştirmek, milli takımlara ve üst liglere sporcu kazandırmaktır. Aynı zamanda faaliyette bulunan tüm branşlarda Osmaneli çocuklarına ve gençlerine spor yaptırmak ve ilçemize yeni tesisler kazandırmak için birlik ve beraberlik içinde çalışıyoruz” dedi. 

Zuhal Zengin
 

 

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