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Edebiyat ve modayı birleştiren projede Sevgililer Günü çalışması

Bir moda markası ve yayınevi işbirliği ile edebiyat dünyası kitaplarını modaseverlerle buluşturan proje, yeni setlerle genişliyor.

Edebiyat ve modayı birleştiren projede Sevgililer Günü çalışması

06 Şubat 2017 15:57

Beymen Club ve Can Yayınları’nın işbirliği ile edebiyat dünyasının ünlü kitaplarını modaseverlerle buluşturan projenin, yeni setlerle zenginleşmeye devam ettiği bildirildi. Beymen'den yapılan açıklamaya göre Beymen Club tasarım ekibinin Türk ve dünya edebiyatının en sevilen kitaplarından ilham alarak hazırladığı t-shirt, aynı tasarımı içeren çanta, ayraç ve kitaptan oluşan dörtlü setleri arasına İtalya’da yaşayan dünyaca ünlü yönetmen Ferzan Özpetek’in bestseller kitabı 'İstanbul Kırmızısı' da eklendi. Açıklamaya göre 'İstanbul Kırmızısı' kitabından esinlenerek Mart ayında vizyona girecek filmin sloganı 'Hiçbir şey aşktan önemli değildir' cümlesinin yazılı olduğu ürünler, tüm Beymen Club mağazalarında ve beymenclub.com.tr adresinden satışa sunuldu. Beymen Club tasarım ekibinin Ferzan Özpetek’in 'İstanbul Kırmızısı', Jane Austen’ın 'Aşk ve Gurur', Dostoyevski’nin 'Beyaz Geceler- Bir Hayalperestin Anıları', Oscar Wilde'ın 'Mutlu Prens' kitaplarından ilham alınarak Sevgililer Günü'ne özel setlerin hazırlandığı bildirildi.
 

Etiketler: Beymen Club, can yayınları


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