Eden Hazard: 'Ballon d'Or'u Modric kazanır'

Chelsea'de forma giyen Belçikalı yıldız Eden Hazard, Ballon d'Or'u Luka Modric'in kazanacağını söyledi. Kendisi de Ballon d'Or adayları arasında yer alan Hazard, ödülü kendisinin alabileceğini düşünmediğini ifade ederek, “Modric, harika bir sezon geçirdi ve ödülü onun alması gerekiyor. Bu sezonki performansları sonrası bu muhteşem bir ödül olacaktır” şeklinde konuştu.

Eden Hazard bu sezon Chelsea formasıyla İngiltere Premier Lig'de çıktığı 8 maçta 7 gol, 3 asistlik performans gösterdi.

Ozan Buğra Koşar