EDHO CANLI İZLE: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 112. SON BÖLÜM CANLI İZLE (ATV, PUHU, YouTube İZLE!)

EDHO 112. bölüm izle... Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izle... ATV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi EDHO 4. sezona da bomba gibi bölümlerle devam ediyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanının yayınlanmasının ardından dzinin fenomenleri diziyi heyecanla beklemeye başladılar. EDHO yeni bölümde Çakırbeyliler yine zor durumda kalıyor. EDHO yeni bölüm yeni fragmanda Hızır Ali zor anlar yaşıyor. EDHO yeni bölümde Hızır Ali'nin hayatı tehlikeye girerken Çakırbeyli ailesinin başı dertten kurtulmuyor. Her geçen gün intikam hırsı artan Çakırbeylilerin önüne yem olarak atılan Sinan'a nihayet ulaşılır ancak küçük bir lokma kimsenin gözünü doyurmaya yetmez. Bu savaşta asıl hedef Muzi iken son yaşanan olaylar okların İzzet'e dönmesine neden olacaktır. Peki Tipi, Davut'un Ateş'i öldürdüğünü fark ediyor mu? EDHO yeni bölüm fragmanda Ateş'in bıçakladığı kişi Tipi mi? Hızır Ali'nin hayatı tehlikede mi? EDHO 112. bölümde izleyenleri neler bekliyor? EDHO 112. son bölüm tek part full izle! EDHO 113. bölüm fragmanı yayınlandı mı? EDHO 113. bölüm fragman İZLE...

İşte EDHO fragmanı hakkında tüm merak edilenler...

EDHO 112. BÖLÜMDE NELERE YAŞANACAK?

"Her şey ihanetten daha iyidir!"

Çakırbeyliler, Muzi'yi bulacaklarını umarak çıktıkları yolda pusuya düşürülmüşken, Davut Ateş'in ellerinden ölüme uğurlanmıştır. Hedef şaşırtarak büyük bir kayba sebebiyet veren düşmanlar, el birliğiyle Hızır ve ailesini bitirmenin peşindedir. Gün geçtikçe intikam hırsı artan Çakırbeylilerin önüne yem olarak atılan Sinan'a nihayet ulaşılır fakat o kadar küçük bir lokma kimsenin gözünü doyurmaya yetmez. Bu ölüm kalım savaşında asıl hedef Muzi iken son yaşanan olaylar okların İzzet'e dönmesine neden olacaktır. Dayısının intikamını almak için Hızır'dan önce yola koyulan Hızır Ali, yaptığı planla kendi canını tehlikeye atar. Tüm olanların sorumlusu sayılan Muzi, bir Çakırbeyli'yi ele geçirme fırsatını kaçırmayacaktır. Her geçen gün yaptıklarıyla onu dost bilenlerin güvenini kazanmaya çalışan Ateş'in son planı Cemre ile bir yuva kurmak üzerinedir. Her ne kadar aile kurmak isteyen iyi bir insan izlenimi vermeye çalışsa da en yakınındakilerden biri onun hain olduğunu anlar. Sonu yine felaket getirecek olan bu durum bu kez en çok Emine'nin canını yakacaktır.

EDHO 11. BÖLÜM'DE NELER YAŞANMIŞTI

Çakırbeyliler, Muzi'nin tuzağı karşısında!

Çakırbeyliler, Muzi'nin tuzağı karşısında ölümle burun buruna gelmiş, hem devleti hem ailesi için can vermeye hazır olan Alparslan kendini amcalarının önüne atmıştır. Bir yerlerde kendisini beklediğini düşündüğü Özlem'e kavuşması an meselesidir. Çektiği acılar yaşından büyük olan Hızır'ın ise aileden birini daha kaybedecek gücü yoktur. Bir yandan çok güçlü düşmanlarla savaşırken diğer yandan içlerinden birinin hain olduğu düşüncesi onu çok yıpratmıştır. Bu süreçte kimseye soluk aldırmadan başladığı işi bitirmeye çalışan Muzi de hırsıyla Ateş'in hayatını tehlikeye atmaktadır. Gelinen son noktada, hain ile ilgili büyük sırrın ortaya çıkmaması için tek bir yol vardır; Davut'un ölümü... Ateş'in vakit kaybetmeden yaptığı plan, başına geleceklerden habersiz bir caniyi evine kadar davet eden Davut'un sonunu hızlandırır. Öngörüleri sayesinde olacakları tahmin eden Ünal Kaplan dahi bu büyük kaybın önüne geçemeyecektir.