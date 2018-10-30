EDHO CANLI İZLE: Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 113. bölüm İZLE İZLE (ATV, Puhu, YouTube İZLE!)

EDHO 113. bölüm sansürsüz İZLE | Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Son Bölüm İZLE (EDHO 113. Yeni Bölüm, Fragmanı İZLE)

EDHO 113. bölüm izle... Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izle... ATV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi EDHO 4. sezona da bomba gibi bölümlerle devam ediyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanının yayınlanmasının ardından dzinin fenomenleri diziyi heyecanla beklemeye başladılar. EDHO yeni bölümde Çakırbeyliler yine zor durumda kalıyor. EDHO yeni bölüm yeni fragmanda Hızır Ali zor anlar yaşıyor. EDHO yeni bölümde Hızır Ali'nin hayatı tehlikeye girerken Çakırbeyli ailesinin başı dertten kurtulmuyor. Her geçen gün intikam hırsı artan Çakırbeylilerin önüne yem olarak atılan Sinan'a nihayet ulaşılır ancak küçük bir lokma kimsenin gözünü doyurmaya yetmez. Bu savaşta asıl hedef Muzi iken son yaşanan olaylar okların İzzet'e dönmesine neden olacaktır. Peki Tipi, Davut'un Ateş'i öldürdüğünü fark ediyor mu? EDHO yeni bölüm fragmanda Ateş'in bıçakladığı kişi Tipi mi? Hızır Ali'nin hayatı tehlikede mi? EDHO 113. bölümde izleyenleri neler bekliyor? EDHO 113. son bölüm tek part full izle! EDHO 113. bölüm fragmanı yayınlandı mı? EDHO 113. bölüm fragman İZLE...

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EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 113. BÖLÜM ÖZETİ

Alparslan'ın içlerindeki haini bulmak üzere yaptığı planın sonuçları ağır olmuştur. Ateş tarafından sırtından vurulan Hızır Çakırbeyli, hastanede ölüm kalım savaşı verirken, İlyas acısını en yakınlardan çıkartır. Ağabeyinin başına gelenlerden Hızır Ali ve Alparslan'ı sorumlu tutan İlyas, artık ondan gizli bir iş çevrilmesine izin vermeyecektir. Hızır'ın yokluğunda ailenin reisi görevini üstlenir ve herkesten kendisine itaat etmesini ister. Sözüne uymayanların cezasını kesmesi de, aldığı bu büyük sorumluluğun üstesinden gelmesi de kolay olmayacaktır. Yaşananlardan sonra Çakırbeylilerin uzun süre toparlanamayacağını düşünen İzzet ve Muzi'yi öldürerek hainliğinin ortaya çıkmasını engelleyen Ateş biraz olsun rahatlamıştır. Ailenin başına geçen İlyas'ın intikam hırsıyla hata yapmasını beklerler; fakat o hırsın başlarına nasıl belalar açacağını tahmin bile edemezler.

EDHO 11. BÖLÜM'DE NELER YAŞANMIŞTI

Çakırbeyliler, Muzi'nin tuzağı karşısında!

Çakırbeyliler, Muzi'nin tuzağı karşısında ölümle burun buruna gelmiş, hem devleti hem ailesi için can vermeye hazır olan Alparslan kendini amcalarının önüne atmıştır. Bir yerlerde kendisini beklediğini düşündüğü Özlem'e kavuşması an meselesidir. Çektiği acılar yaşından büyük olan Hızır'ın ise aileden birini daha kaybedecek gücü yoktur. Bir yandan çok güçlü düşmanlarla savaşırken diğer yandan içlerinden birinin hain olduğu düşüncesi onu çok yıpratmıştır. Bu süreçte kimseye soluk aldırmadan başladığı işi bitirmeye çalışan Muzi de hırsıyla Ateş'in hayatını tehlikeye atmaktadır. Gelinen son noktada, hain ile ilgili büyük sırrın ortaya çıkmaması için tek bir yol vardır; Davut'un ölümü... Ateş'in vakit kaybetmeden yaptığı plan, başına geleceklerden habersiz bir caniyi evine kadar davet eden Davut'un sonunu hızlandırır. Öngörüleri sayesinde olacakları tahmin eden Ünal Kaplan dahi bu büyük kaybın önüne geçemeyecektir.