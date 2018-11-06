EDHO CANLI İZLE: Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 114. bölüm İZLE (ATV, Puhu, YouTube İZLE!)

EDHO CANLI İZLE: Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 114. bölüm FRAGMAN İZLE (ATV, Puhu, YouTube İZLE!)

EDHO 114. Bölüm canlı izle... Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izle... ATV ekranın severek izlenen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yayınlanan 113. Son bölümüyle adeta nefesleri kesti. EDHO son bölümde; Ateş'in sırtından vurduğu Hızır, ölüm kalım savaşını kazandı ancak İlyas abisinin başına gelenlerden sorumlu olan herkese bunu ödetmeye karar verdi. Yayınlanan EDHO 114. Bölüm fragmanının ardından ise heyecan iyice arttı. Ailesi için her türlü fedakarlığa göğüs geren Hızır Çakırbeyli, artık bir kenara geçip işleri kardeşi İlyas'a devrediyor. İlyas'ın öfkesi ise intikam ateşine dönüşür. Asıl hain Ateş ise düşmanları indirmesi ile yine kendini örtbas eder. Peki EDHO 114. bölümde izleyenleri neler bekliyor? EDHO 114. son bölüm tek part full izle! EDHO 114. bölüm fragmanı yayınlandı mı? EDHO 115. bölüm fragman İZLE...

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Hızır, emekli olduğunu söyleyerek Çakırbeyli ailesinin sorumluluğunun İlyas'ta olduğunu ilan eder. Parasını, ortaklarını dolayısıyla da gücünü kaybeden İzzet, İlyas'la uzlaşmak için Fuat'ı devreye sokar. Eğer bir anlaşma olacaksa şartlar nettir; içlerindeki hainin adına karşılık barış... Yapılan anlaşma sonucunu hainliğinin ortaya çıkması an meselesi olan Ateş'in, ardına saklandığı düzmece ilişkisi de başına bela olmaya başlar. Ateş, kendini kurtarabilmek için bu belayı hızlıca başından savacaktır. İlyas kontrolü tamamen ele almışken tozu dumana katar ve yaptığı infazlara imzasını atmaktan çekinmez. Bu tavırlarıyla düşmanlarının yüreğine korku salarken başlattığı büyük savaşın karşılığının bedelini tek başına ödemeyecektir...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın geçtiğimiz hafta ekranlara gelen 113. bölümünde; Alparslan'ın içlerindeki haini bulmak üzere yaptığı planın sonuçları ağır olmuştur. Ateş tarafından sırtından vurulan Hızır Çakırbeyli, hastanede ölüm kalım savaşı verirken, İlyas acısını en yakınlardan çıkartır. Ağabeyinin başına gelenlerden Hızır Ali ve Alparslan'ı sorumlu tutan İlyas, artık ondan gizli bir iş çevrilmesine izin vermeyecektir. Hızır'ın yokluğunda ailenin reisi görevini üstlenir ve herkesten kendisine itaat etmesini ister. Sözüne uymayanların cezasını kesmesi de, aldığı bu büyük sorumluluğun üstesinden gelmesi de kolay olmayacaktır. Yaşananlardan sonra Çakırbeylilerin uzun süre toparlanamayacağını düşünen İzzet ve Muzi'yi öldürerek hainliğinin ortaya çıkmasını engelleyen Ateş biraz olsun rahatlamıştır. Ailenin başına geçen İlyas'ın intikam hırsıyla hata yapmasını beklerler; fakat o hırsın başlarına nasıl belalar açacağını tahmin bile edemezler.