EDHO CANLI İZLE: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 115. bölüm İZLE (ATV, YouTube İZLE!)

EDHO 115. Bölüm canlı izle... Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izle... ATV ekranlarında yayınlanan ve Salı akşamlarının severek izlenen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yayınlanan EDHO 115. Fragmanın ardından dizinin fenomeleri tarafından heyecanla beklenmeye başladı. EDHO hayranlarını bu hafta heyecan dolu bomba gibi bir bölüm bekliyor. Hızır'ın emekliye ayrıldığını bildirmesi ile birlikte ipleri elinde geçiren İlyas'ın öfkesi dimek bilmiyor. Yeğeni Alparslan'ın kendisine itaat etmediğini düşünen İlyas, Alparslan'ı otelden uzaklaştırıyor. Ancak bunu hazmedemeyen Alparslan boş durmuyor. İzzet'in önündeki engelleri tek tek ortadan kaldıran Ateş için çember daralıyor. İlyas dört bir yandan saldırırken, İzzet ve Ateş tekrar bir araya gelerek, ortaklıklarını devam ettirebilmek adına büyük bir oyun hazırlığı içine giriyor. Peki EDHO 115. bölümde izleyenleri neler bekliyor? EDHO 115. son bölüm tek part full izle! EDHO 116. bölüm fragmanı yayınlandı mı? EDHO 116. bölüm fragman İZLE...

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

İlyas, itaatsizlikle suçlayarak, sildiğini söylediği Alparslan'ı, otelinde dahi görmek istemiyordur. Hızır da iki Çakırbeyli arasındaki anlaşmazlıktan rahatsızdır. Köşesine çekildikten sonra, ailenin reisi olarak tayin ettiği İlyas'a yapılan hatayı kendine yapılmış kabul eder. Alparslan, amacının ailesini korumak olduğunu söylese de, böyle bir savunmanın Hızır için bir geçerliliği yoktur. Alpaslan yine de sınırları zorlamak zorunda olduğunu düşünmektedir. Fedailere net bir mesaj yollar: Ya haini verin ya da ben yokum!

İzzet'in önündeki engelleri tek tek ortadan kaldıran Ateş için çember daralmıştır. İlyas dört bir yandan saldırırken, İzzet ve Ateş tekrar bir araya gelerek, ortaklıklarını devam ettirebilmek adına büyük bir oyun hazırlar. Herkesin yıkımına neden olabilecek bu oyunun kurbanı ise Tipi olacaktır...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hızır, emekli olduğunu söyleyerek Çakırbeyli ailesinin sorumluluğunun İlyas'ta olduğunu ilan eder. Parasını, ortaklarını dolayısıyla da gücünü kaybeden İzzet, İlyas'la uzlaşmak için Fuat'ı devreye sokar. Eğer bir anlaşma olacaksa şartlar nettir; içlerindeki hainin adına karşılık barış... Yapılan anlaşma sonucunu hainliğinin ortaya çıkması an meselesi olan Ateş'in, ardına saklandığı düzmece ilişkisi de başına bela olmaya başlar. Ateş, kendini kurtarabilmek için bu belayı hızlıca başından savacaktır. İlyas kontrolü tamamen ele almışken tozu dumana katar ve yaptığı infazlara imzasını atmaktan çekinmez. Bu tavırlarıyla düşmanlarının yüreğine korku salarken başlattığı büyük savaşın karşılığının bedelini tek başına ödemeyecektir....