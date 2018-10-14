EDHO FRAGMAN İZLE: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 111. yeni bölüm fragman izle (ATV, Puhu, YouTube İZLE!)

EDHO İZLE: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 111. bölüm fragman izle (ATV, Puhu, YouTube İZLE!)

EDHO 110. bölüm izle... Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izle... ATV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi EDHO 4. sezona da bomba gibi devam ediyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 110. bölümü ile yine Atv ekranlarında sevenleriyle buluştu ve nefesleri kesti. EDHO sürpriz transferi ve heyecan dolu 110. bölümü ile hayranlarını ekran başına kilitledi. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 110. yeni bölümde neler yaşanadı? Nefesleri kesen 110. bölümün ardından EDHO hayranları yayınlanan 111. bölüm fragmanını heyecanla beklemeye başladı. EDHO 111. yeni bölüm fragmanı izle! EDHO yeni bölümde Muzi Hızır'ı ölü ya da diri yanına gelmesini emrediyor. Peki bu emir Hızır'ın kulağına gidince neler oldu? EDHO 111. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte EDHO fragmanı hakkında tüm merak edilenler...

EDHO'YA YENİ TRANSFER Mİ VAR?

Bu sezon Mustafa Üstündağ ve Hüseyin Avni Danyal'ın da katılımıyla oyuncu kadrosu daha da güçlenen projeye Deniz Çakır'ın ardından hangi kadın oyuncuların katılacağı ise merak konusu olmuştu. İddialara göre güzel oyuncu Selin Işık EDHO'ya transfer oluyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ​ 110. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 110.bölüm yeni fragmanı geldi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanında; Hızır, İzzet'e "ticaret yapıyoruz adı altında ayartmaya kalkarsan son görüşmemiz olur" der. Muzi'nin bir planı vardır. Hızır'ı ölü ya da diri getirmelerini ister. Alpaslan ise onlara ihanet edildiği konusuna emin olmaya başlar. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 110. yeni bölüm Salı akşamı Atv'de...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 109. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Hızır, annesine ve evdeki herkese İlyas'ın otelinden uzak durmalarını söyler. İşe yerleştirdikleri adamlar hiç bir işe yaramazlar. Hızır'ın öldürdüğü Devran MOSSAD'ın adamıdır. Mossad'ın en etkin taşeronlarından biri olan Muzi ile karşı karşıya gelir. İzzet, Fuat'a Muzi'nin MOSSAD'ın hedefine Hızır'ın yerine yeğeni Alparslan'ı koymasını söylemesini ister. Alparslan babasının eski arkadaşı ile yeniden buluşur. Gizli istihbarattan olan bu kişi, Mossad'ın radarına girdiklerini ve Çakırbeylilerden birini öldüreceklerini söyler. Alparslan'ın yaşaması Hızır'ın yaşamasından daha önemlidir. Bu arada Alparslan babasının eski arkadaşından Hızır'ın adamlarından birinin onlara çalışan biri olduğunu öğrenir.