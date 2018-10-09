EDHO İZLE! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 110. bölüm CANLI İZLE | EDHO son bölüm (ATV, Puhu, YouTube İZLE!)

EDHO İZLE! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 110. Bölüm Full İzle | EDHO son bölüm (ATV TV, Puhu, YouTube İZLE!)

EDHO 109. bölüm izle... Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izle... ATV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi EDHO 4. sezona da bomba gibi bir giriş yaptı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 110. bölümü ile yine Atv ekranlarında sevenleriyle buluşuyor. EDHO sürpriz transferi ve heyecan dolu 110. bölümü ile hayranları tarafından merakla bekleniyor. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 110. yeni bölümde neler yaşanacak? EDHO 110. yeni bölüm fragmanı izle! EDHO yeni bölümde Muzi Hızır'ı ölü ya da diri yanına gelmesini emrediyor. Peki bu emir Hızır'ın kulağına gidince neler olacak? EDHO 110. yeni bölüm fragmanda çok çarpıcı detaylar izleyicinin dikkatinden kaçmadı. Hedefteki Alparslan kurtulabilecek mi? Hızır ve Muzi arasında soğuk savaş mı başlıyor yoksa başlamadan bitiyor mu? Peki EDHO 110 .bölümünde neler olacak? EDHO 110. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte EDHO fragmanı hakkında tüm merak edilenler...

EDHO'YA YENİ TRANSFER Mİ VAR?

Bu sezon Mustafa Üstündağ ve Hüseyin Avni Danyal'ın da katılımıyla oyuncu kadrosu daha da güçlenen projeye Deniz Çakır'ın ardından hangi kadın oyuncuların katılacağı ise merak konusu olmuştu. İddialara göre güzel oyuncu Selin Işık EDHO'ya transfer oluyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ​ 110. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 110.bölüm yeni fragmanı geldi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanında; Hızır, İzzet'e "ticaret yapıyoruz adı altında ayartmaya kalkarsan son görüşmemiz olur" der. Muzi'nin bir planı vardır. Hızır'ı ölü ya da diri getirmelerini ister. Alpaslan ise onlara ihanet edildiği konusuna emin olmaya başlar. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 110. yeni bölüm Salı akşamı Atv'de...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 109. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Hızır, annesine ve evdeki herkese İlyas'ın otelinden uzak durmalarını söyler. İşe yerleştirdikleri adamlar hiç bir işe yaramazlar. Hızır'ın öldürdüğü Devran MOSSAD'ın adamıdır. Mossad'ın en etkin taşeronlarından biri olan Muzi ile karşı karşıya gelir. İzzet, Fuat'a Muzi'nin MOSSAD'ın hedefine Hızır'ın yerine yeğeni Alparslan'ı koymasını söylemesini ister. Alparslan babasının eski arkadaşı ile yeniden buluşur. Gizli istihbarattan olan bu kişi, Mossad'ın radarına girdiklerini ve Çakırbeylilerden birini öldüreceklerini söyler. Alparslan'ın yaşaması Hızır'ın yaşamasından daha önemlidir. Bu arada Alparslan babasının eski arkadaşından Hızır'ın adamlarından birinin onlara çalışan biri olduğunu öğrenir.