EDHO İZLE! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 110.BÖLÜM İZLE | EDHO son bölüm (ATV, Puhu, YouTube İZLE!)

EDHO İZLE! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 110. Bölüm Full İzle | EDHO son bölüm (ATV TV, Puhu, YouTube İZLE!)

EDHO 109. bölüm izle... Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izle... ATV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi EDHO 4. sezona da bomba gibi bir giriş yaptı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 109. bölümü ile yine Atv ekranlarında sevenleriyle buluştu EDHO sürpriz transferi ve heyecan dolu 109. bölümü ile hayranları tarafından merakla izlendi. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 109. yeni bölümde neler yaşandı? EDHO 110. yeni bölüm fragmanı izle! Mustafa Üstündağ ve Hüseyin Avni Danyal'ın ardından usta oyuncu Tunca Aydoğan da Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna dahil olmasıyla birlikte heyecan doruğa çıktı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünde Çakırbeyliler'e, Mossad'ın radarına girdiklerini ve aileden birinin öldürüleceği uyarısı gelir. Hedefte olan Alpaslan arabasıyla giderken yolu kesilir ve silahlı saldırıya uğrar.Peki EDHO 110 .bölümünde neler olacak? EDHO 110. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte EDHO fragmanı hakkında tüm merak edilenler...

"Mossad'ın radarına girdiniz!"

Hızır Çakırbeyli mallarının çalınmasının karşılığını anında vermiş, yüzleşmek istediği asıl düşmanlarını ortaya çıkarabilmek adına piyonunu öldürmüştür. Bu eylemiyle çok geçmeden amacına ulaşır ve Mossad'ın en etkin taşeronlarından biri olan Muzi ile karşı karşıya gelir. Hızır'ın bu hamlesini doğru bulmayan Ünal ve Davut, sokakların savaş alanına döneceğinden endişe duyarlar. Alparslan ile görüşen gizli istihbarat da Çakırbeylilerin Mossad'ın radarına girdiğini söyleyerek bu endişelerin yerinde olduğunu kanıtlar.

.Nitekim uyarılarda bulunan herkes haklı çıkar. Muzi yüzünü gösterir göstermez, Çakırbeylilerin koruyucusu olan Alparslan'ı hedefe koyar. İzzet de Hızır'ın dostlarını, yeni ortaklıklar sunarak yanına çekmeye çalışmaktadır. İlk sapakta Tufan'ın dostlarını satacağını düşünen Tipi, olası düşmanlıkları bir an önce engelleme taraftarıdır. Her ne kadar bu fikrini dile getirse de Hızır onu ciddiye almaz. Diğer tarafta Muzi ile anlaşmak üzere masaya oturan Tufan'ın ise Tipi'nin bilmediği planları vardır..