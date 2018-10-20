EDHO İZLE: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 112. BÖLÜM FRAGMAN İZLEE (ATV, PUHU, YouTube İZLE!)

EDHO İZLE: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 112. bölüm fragman İZLE (ATV, Puhu, YouTube İZLE!)

EDHO 111. bölüm izle... Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izle...TV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi EDHO 4. sezona da bomba gibi bölümlerle devam ediyor. EDHO 11. bölüm final sahnesinde Hızır Çakırbeyli`yi şoke eden bir ölüm yaşandı. Ateş Davut`u vurarak öldürdü. Hızır ise Davut`u evinde ölü olarak bulunca büyük üzüntü yaşadı. Bu heyecan dolu bölümün ardından dizinin fenomenleri EDHO 112. Bölüm fragmanını beklemeye başladı. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 111. yeni bölümde neler yaşandı? EDHO son bölüm büyük heyecana zsahne oldu. EDHO son bölüm finalinde ise yine bir ayrılık yaşandı. Ateş ve Mui Davut`un öldürülmesi kararını aldı. Muzi bunu Ateş'in yapmasını delilleri de kendisinin yok edeceğini söyledi. Ateş Davut`u başından vurarak tek kurşunla öldürdü. Hızır ise çok sevdiği Davut`un cesedini evinde bulunca büyük üzüntü yaşadı. Dizide Davut rolünü canlandıran Erdal Küçükkömürcü de EDHO`ya son bölümde veda etmiş oldu. EDHO 112. bölümde izleyenleri neler bekliyor? EDHO 112. bölüm fragmanı yayınlandı mı? EDHO 112. bölüm fragman İZLE...

İşte EDHO fragmanı hakkında tüm merak edilenler...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 111. YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çakırbeyliler, Muzi'nin tuzağı karşısında ölümle burun buruna gelmiş, hem devleti hem ailesi için can vermeye hazır olan Alparslan kendini amcalarının önüne atmıştır. Bir yerlerde kendisini beklediğini düşündüğü Özlem'e kavuşması an meselesidir. Çektiği acılar yaşından büyük olan Hızır'ın ise aileden birini daha kaybedecek gücü yoktur.

Bir yandan çok güçlü düşmanlarla savaşırken diğer yandan içlerinden birinin hain olduğu düşüncesi onu çok yıpratmıştır. Bu süreçte kimseye soluk aldırmadan başladığı işi bitirmeye çalışan Muzi de hırsıyla Ateş'in hayatını tehlikeye atmaktadır. Gelinen son noktada, hain ile ilgili büyük sırrın ortaya çıkmaması için tek bir yol vardır; Davut'un ölümü... Ateş'in vakit kaybetmeden yaptığı plan, başına geleceklerden habersiz bir caniyi evine kadar davet eden Davut'un sonunu hızlandırır. Öngörüleri sayesinde olacakları tahmin eden Ünal Kaplan dahi bu büyük kaybın önüne geçemeyecektir.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 110. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Parayla ikna edilemeyecek Hızır'ı sevdiklerinin canıyla yola getirmeye çalışan Muzi, hedefine koyduğu Çakırbeylileri bir bir ölümle yüzleştirmeye kararlıdır. Eğer bu yol da işe yaramazsa namlusunu, önünde duran Hızır'a doğrultup yolunu açacak, dostlarıyla ticaretine devam edecektir. İzzet ise Muzi'nin Ateş'le işbirliği içinde yaptığı suikastlardan rahatsızdır. Üzerine bir Çakırbeyli kanı sıçramasındansa uzlaşma yoluna gitmeyi tercih eder; fakat kendi kurallarıyla… Düşmanlık etmeden önce dost elini uzatmayı seçen Hızır'ın eli havada kalırken, İzzet de yeni ortaklıklarıyla ilgili tehditlerden nasibini alacaktır. Alparslan'ın birdenbire ortaya çıkan sevgilisini gerçekçi bulmayan Davut, yeğeninin seçimleriyle ilgili endişe duymaktadır. Bu yüzden şüphelendiği adamla ayarladığı görüşmede kendisine uyarılarda bulunarak, Alparslan'dan uzak durmasını ister. Bu sırada sevgili görümündeki koruma Meltem de Çakırbeylilerin akıllarına getirdikleri fakat dile getiremedikleri şüphenin gerçek olduğunun bilgisini verir. Dostlarından hiçbirine hainliği konduramayan Hızır'ın korktuğu başına gelmiştir. Düşmanlığı ortaya çıktığında herkesi derinden sarsacak olan Ateş'in yeni planları, O'nu dost bilenlerin yakın zamanda yıkımı üzerinedir.