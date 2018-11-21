EDHO İZLE: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 116. bölüm İZLE (ATV, YouTube İZLE!)

EDHO 116. Bölüm izle... Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izle... ATV`nin reytin rekorları kıran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sevenleri bu hafta da bomba gibi bir bölüm bekliyor. Yayınlanan 116. bölüm fragmanının ardından da heyecan iyice artı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz 116. bölüm İZLE | Yeni bölüm fragmanında Ateş kimliğinin ortaya çıktığını öğrenince yeni planını devreye geçiriyor. Ateş`in yeni planı ise Tipi`nin ablası Emine`yi ortadan kaldırmak olacak. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 116. yeni bölümde, Alparslan ve İlyas tek bir amaç uğruna yeniden birleşiyor. İhanetin en büyüğünü yaşayan Tipi ise İlyas`ın elinden ölümünü beklerken ablası Emine`nin de canı tehlikeye giriyor. İsminin açığa çıktığını öğrenen Ateş ise yarım kalan işlerini tamamladıktan sonra ortadan kaybolmayı planlarken izleyici ise en çok Ateş`in ölüp ölmeyeceğini merak ediyor. Peki EDHO 116. bölümde izleyenleri neler bekliyor? EDHO 116. son bölüm tek part full izle! EDHO 117. bölüm fragmanı yayınlandı mı? EDHO 117. bölüm fragman İZLE...

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Alparslan, içlerindeki hainin Ateş olduğunu herkesten önce öğrenmiştir. İlyas ise bu gerçeği bilmediğinden telafisi imkansız bir hatanın eşiğindedir. İhanetin en büyüğünü yaşayan Tipi, dostunun elinden ölümünü beklerken diğer tarafta ablası Emine'nin de canı tehlikededir. Yaşadığı acıların sorumlusunun Ateş olduğunu öğrenen Emine'nin, bu gerçekle yüzleşmesi kolay olmaz. İsminin açığa çıktığını öğrenen Ateş ise yarım kalan işlerini tamamladıktan sonra ortadan kaybolmayı planlamaktadır. İlyas, Tipi'ye yaptıklarından ötürü daha da öfkeli biçimde Ateş'i yakalamakla ilgilenirken Hızır da eli kolu bağlı oturamaz. Her ne kadar işlerini İlyas'a devretmiş olsa da Ateş yerine Tipi'nin hedef gösterilmiş olmasına kayıtsız kalamayacaktır. Herkesin tek bir amaç etrafında birleşmesi de Alparslan ve İlyas'ın tekrar birlikte hareket etmesine vesile olacaktır.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İlyas, itaatsizlikle suçlayarak, sildiğini söylediği Alparslan'ı, otelinde dahi görmek istemiyordur. Hızır da iki Çakırbeyli arasındaki anlaşmazlıktan rahatsızdır. Köşesine çekildikten sonra, ailenin reisi olarak tayin ettiği İlyas'a yapılan hatayı kendine yapılmış kabul eder. Alparslan, amacının ailesini korumak olduğunu söylese de, böyle bir savunmanın Hızır için bir geçerliliği yoktur. Alpaslan yine de sınırları zorlamak zorunda olduğunu düşünmektedir. Fedailere net bir mesaj yollar: Ya haini verin ya da ben yokum! İzzet'in önündeki engelleri tek tek ortadan kaldıran Ateş için çember daralmıştır. İlyas dört bir yandan saldırırken, İzzet ve Ateş tekrar bir araya gelerek, ortaklıklarını devam ettirebilmek adına büyük bir oyun hazırlar. Herkesin yıkımına neden olabilecek bu oyunun kurbanı ise Tipi olacaktır...