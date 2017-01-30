Baro Başkanı Özgür Yıldırım, baro binasının toplantı salonunda avukatlarla birlikte bir basın toplantısı düzenledi. Yıldırım, bir avukatın bir kişi tarafından dövüldüğü iddiaları ve sonrasında yaşanan tutuklamayla ilgili ölüm tehditleri aldığını belirterek, “Tutuklanan kişiler cezaevine götürülürken hem adliyenin içinde, hem de dışında hakimlere, cumhuriyet savcılarına, meslektaşlarımıza, Edirne barosu başkanı olan şahsıma alenen ağır hakaretlerde ve suç istinadlarında bulunmuşlar, ölüm tehditleri savurmuşlardır. Bu eylemleri gerçekleştirdikleri sırada yanlarında bulunan destekçileri ise edilen küfürleri, ölüm tehditlerini ve suç istinadlarını cep telefonlarıyla kaydederek sosyal medyada paylaşmışlar ve böylece işlenen suçlara ortak olmuşlardır. Bu kişiler de tarafımızca tespit edilerek haklarında suç duyurusunda bulunulmuştur” dedi.

Yargılamanın takipçisi olacaklarını belirterek, “Bilinmesini isteriz ki, şehrin göbeğinde yol kesmek, insanların huzurunu kaçırmak hiç kimsenin haddine değildir. Bu tip olayların bir daha yaşanmaması için emniyet teşkilatımız tarafından gerekli önlemlerin alınacağından şüphemiz yoktur. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ve işlenen hiçbir suç cezasız kalmayacaktır. Edirne Barosu bu davaya müdahale talebinde bulunacak ve yargılamanın takipçisi olacaktır. Ne meslektaşlarımız, ne de şehrimiz sahipsiz değildir” şeklinde konuştu.

“EDİRNE’NİN HUZURUNU KİMSE KAÇIRAMAZ”

Geçtiğimiz günlerde sosyal paylaşım sitesinde yaptığı yorumla ilgili Roman vatandaşların yaptığı basın açıklamasına da değinen Yıldırım, şöyle devam etti:

“Sosyal paylaşım hesabımdan yapmış olduğum bir açıklama nedeniyle konuyu saptırmak için, kendisini Roman kökenli Türk vatandaşlarının temsilcisi zanneden birkaç kişi açıklama yapmış. Ben o açıklamamda, ’biti kanlananlar şehrin başına bela oluyor’ dedim. Burada ’biti kanlanmak’ demek ’arpası fazla gelmek’ demektir. Yani sonradan parayı bulup azmak, insanların önünü kesmek, yol kesmek manasına gelmektedir. Bu lafım herkes için geçerlidir. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ve kanunlar önünde herkes eşittir. Hangi kökenden gelirse gelsin hiç kimsenin yol kesmeye, insanlara silah çekmeye, bıçak çekmeye hakkı yoktur. Edirne huzur ve güven şehridir. Burada hiç kimse insanların yolunu kesemez, Edirne’nin huzurunu kaçıramaz. Benim demek istediğim budur.”

“KENDİLERİNİ KORUSUNLAR BU SAATTEN SONRA”

Konunun saptırılmaya çalışıldığını ifade eden Yıldırım, “Burada benim hiç kimseye veya gruba bir ayrımcılık yapmış olmam söz konusu değildir. Özellikle bilinmesini istiyorum, Roman kökenli Türk vatandaşları bizim kardeşimizdir, canımızdır, ciğerimizdir. Hepimiz Edirne’de huzur içinde yaşıyoruz. Konunun bu şekilde saptırılmaya çalışılması çok ayıp, son derece yanlış. Ben Edirne Barosu Başkanıyım aynı zamanda Edirne çocuğuyum. Yani 3-5 kişi beni tehdit etse güler geçerim. Kulağıma bazı şeyler geliyor, ciddiye almıyorum. Beni tehdit ettiğini söyleyen kişiler kendini korusun bu saatten sonra” diye konuştu.