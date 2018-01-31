Edirne Belediye Başkanı Gürkan: 'Yerime kayyum atanmadı'

Belediye Meclis Salonunda basın toplantısı düzenleyen Gürkan, belediyenin müfettişler tarafından didik didik edildiğini ifade ederek, "Pazartesi gününe kadar hem kurultay için hem de belediyenin işleri için Ankara’da olacağım. 5 gün yokum. Kimse merak etmesin görevden falan alındığım yok, uzaklaştırıldığım yok. Yerime kayyum atanmadı. Üzülenler olacaktır ama durum böyle. Müfettiş arkadaşlar 2 aydır bizde, çalışmaya devam ediyorlar. Hiçbir rahatsızlığım da yok. Hatta kendim ‘didik didik edip bakın’ dedim. Didik didik edip bakıyorlar. Çok doğaldır, 34 yıldır bu hesapları veren birisiyim. Bazen bir şeyler söylüyorlar, hakkımızda bilgisi olan, belgesi olan, söyleyecek sözü olan müfettiş beyler burada gidip söyleyebilir. Rahatsız da olmayız. Ama hakkımızda bilgi, belge olup bunu ilgili makamlara, adli makamlara müfettişlere vermeyen namerttir. Lafla olmuyor bu işler" şeklinde konuştu.

"Guinness Rekorlar Kitabı’na başvuru yapacağız"

657’nci Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin Guinness Rekorlar Kitabı’na başvurusunun gerçekleşeceğini belirten Gürkan, "2-8 Temmuz 2018 tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz 657’nci Kırkpınar Yağlı Güreşlerimizin onaylarını aldık. Ocak ayı itibari ile çalışmalarına başladık. Bu yıl Kırkpınar’da değişiklik yapacağız. Geçtiğimiz yıl onu kaçırdık. Benim zamanlama hatam oldu. Guinness Rekorlar Kitabı’na başvuru yapacağız. Dünyada en çok yağlı pehlivanın güreş yaptığı yer olarak Guinness Rekorlar Kitabı’nda Kırkpınar Yağlı Güreşlerini UNESCO’dan sonra farklı bir alanda tescilini de yaptırmış olacağız. Geçen yıl 2 bin 199 pehlivanımız kayıt yaptırmıştı. Bu tüm zamanların rekoruydu. Öyle zannediyorum ki bu rekor daha da artarak tazelenecek. Dolayısıyla biz de Guinness Rekorlar Kitabı’na hem Kırkpınar’ımızı hem de yağlı pehlivanla en çok katılım olan organizasyon olarak kaydımızı yaptırmak istiyoruz" dedi.

"Kakava’nın bir festivale dönüştürülüp dönüştürülmemesini tartışacağız"

Kakava’nın UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesine alınması çabasının devam edeceğini kaydeden Gürkan, "5-6 Mayıs tarihleri arasında Kakava ve Hıdrellez şenliklerimiz var. Hıdrellez biliyorsunuz, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası listesine girdi. Makedonya ve Türkiye işaretiyle ama ağırlıklı olarak tabii Edirne bu. Bu yıl hem Kakava hem de Hıdrellez’in bir festival şeklinde yapılıp yapılmamasını önümüzdeki günlerde hem halkımızla hem sivil toplum kuruluşlarıyla paylaşıp halka açık bir toplantı yapıp halkın görüşlerini aldıktan sonra Kakava’nın bir festivale dönüştürülüp dönüştürülmemesini tartışacağız. Kakava’nın UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesine alınması çabamız devam edecek" diye konuştu.

Ergin Yıldız - Koray Ustabaşı

