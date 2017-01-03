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Edirne ‘buz’ kesti

Edirne'de etkili olan soğuk hava, hayatı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 10 dereceye düştüğü kentte süs havuzları dondu.

Edirne buz kesti

03 Ocak 2017 12:20

Balkanlardan gelen soğuk hava Edirne’de hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 6 -7 derece birden soğuyan hava nedeniyle süs havuzlarında buz sarkıtları oluştu. Bazı vatandaşlar soğukta kalan kuşları yem atarak besledi. Hava sıcaklıklarının gece saatlerinde sıfırın altında seyrettiği kentte dondurucu hava, Saraçlar Caddesi'ndeki süs havuzlarının buz tutmasına yol açtı. Soğuk hava nedeniyle bağlantı yollarında da buzlanma oldu.
Öte yandan, polis ekipleri kavşak ve trafiğin yoğun olduğu noktalarda sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı. 

Koray Ustabaşı

Etiketler: buz, Edirne


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