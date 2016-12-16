Edirne Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "14 Aralık 2016 tarihinde kontrol amacıyla sevk edildiği Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde üç profesörden oluşturulan heyet tarafından yapılan muayene, tetkik ve tahliller neticesinde, Selahattin Demirtaş’ın bir önceki basın açıklamamızda da belirttiğimiz üzere tehlike arz edecek herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığı anlaşılmıştır. Bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerin, yukarıda izah ettiğimiz üzere, gerçeklerle bir ilgisi yoktur. Tamamen yanlış bilgiler verilerek, olumsuz algı oluşturmaya yönelik olarak yayımlandığı değerlendirilmiştir" denildi.