Edirne Keşan’da kar yağışı

Keşan’ın ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı başlarken, Korudağ’da etkili olan kar yağışı aralıksız devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle yeşil alanlar beyaza bürünürken, yollarda herhangi bir problem bulunmadığı bildirildi.

Ayhan Gülver