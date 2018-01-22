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Edirne Keşan’da kar yağışı

Edirne’nin Keşan ilçesinde etkili olan yağmurun ardından şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.

Edirne Keşanda kar yağışı

22 Ocak 2018 15:59

Keşan’ın ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı başlarken, Korudağ’da etkili olan kar yağışı aralıksız devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle yeşil alanlar beyaza bürünürken, yollarda herhangi bir problem bulunmadığı bildirildi.

Ayhan Gülver

Etiketler: Edirne, kar yağışı, keşan

 

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