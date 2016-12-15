Trakya Bölgesinde sadece Edirne Belediyesi tarafından ücretsiz verilen Danışmanlık Hizmetiyle 'Madde Bağımlılığı ile Mücadele' kapsamında toplamda 668 kişiye ulaşıldı. Edirne Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Psikolojik Danışmanlık Birimi’nden yapılan açıklamada, 2016 yılında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na bağlı SODAM’da ‘Madde Bağımlılığı ile Mücadele’ konulu eğitim seminerleri ile toplamda 195 kadın kursiyere ulaşılarak; bağımlılığa giden yolda arkadaş faktörünün çok büyük önem taşıdığı ve çocukların kimlerle arkadaşlık ettiğini, okul başarısı ya da okul devamsızlığının iyi takip edilmesi gerektiği konusunda bilgiler aktarıldığı belirtildi.

"Sevgi önemli"

Edirne Belediyesi Psikolojik Danışmanlık Birimi tarafından yapılan açıklamada, İl Gençlik Müdürlüğünün 'Şehirleri ve Kültürleri Tanıyalım' Projesi ile, Edirne merkezinde tüm kamu kurum ve kuruşlarında, cezaevlerinde, Kur'an kurslarında, jandarmadaki eğitimlerin Edirne Belediyesi bünyesinde görevli Uzm. Psikolojik Danışman Esra Selvi tarafından verildiği bildirildi. Madde bağımlılığı ile ilgili eğitimlerin önemli olduğunu ifade eden Uzm. Psikolojik Danışman Esra Selvi, eğitimlerde ailelere ergenlik döneminde çocuklara nasıl davranılması gerektiği konusunda bilgiler aktardıklarını belirtti. Selvi, "Çocuklarımız madde bağımlılığına çok basit sebeplerle başlayabiliyor. İlk olarak bedava teklif ediliyor, bu sebepten dolayı ailelerin dikkatli olması gerekiyor. Çocuklarımıza daha çok ilgi ve sevgi göstermek tüm bu kötülüklerden korunmanın tek yoludur" dedi.

2016’da kahvehanelerde 125 kişiye ulaşıldı

Edirne merkezde bulunan 24 mahallede daha çok vatandaşa ulaşabilmek adına, mahallelerde kahvehane toplantıları düzenlediklerini ifade eden Selvi, 2016 yılında kahvehane toplantılarında 125 vatandaşa ulaşarak, madde bağımlılığının zararları, nasıl uzak durulması gerektiği, anne ve babaların çocuklarına korkmadan, rahatlıkla her şeyi anlatabilecek ortamlar oluşturması gerektiğini anlattıklarını belirtti.

"Edirne belediyesi bu konuda hassas"

Edirne Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Özlem Takındı, madde bağımlılığı konusunda çok detaylı projelerle daha çok vatandaşa ulaşmaya çalıştıklarını belirterek, 2016 yılında 'Madde Bağımlılığı ile Mücadele' konusunda her ay düzenli olarak Edirne yerel radyolarında programlar yaptıklarını bildirdi. Takındı, Edirne Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü olarak, Edirne halkını zararlı alışkanlıklardan korumak amacıyla, eğitim çalışmalarını sistemli ve kapsamlı bir şekilde sürdürdüklerini ifade etti.

Bireysel ve grup danışmanlık hizmeti olarak, kurumların yönlendirmiş olduğu, ailelerin müracaatlarıyla veya bireysel danışmanlıkla gelen vatandaşlara, bağımlılık konusunda ücretsiz psikolojik destek verdiklerini söyleyen Edirne Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Özlem Takındı, "Madde kullanımını önleme ve çözüm kapasitelerini geliştirmek amacıyla; koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici ve rehabilite edici tüm program ve çalışmaları gerçekleştirerek destek oluyoruz. Bugüne kadar, Edirne il ve ilçelerinde, kamu kurum ve kuruluşlarında, mahalle kahvehanelerinde, cezaevlerinde, müftülüğe bağlı kuran kurslarında, madde bağımlılığı ile mücadele eğitimlerinde, madde bağımlılığı ve zararları anlatılarak; anne babaların ve çocukların, gençlerin, kötü alışkanlıklardan korunmalarını ve madde bağımlılığı ile mücadeleyi öğrenmelerini amaçladık" dedi.

Takındı, Ekim ayında Edirne Belediyesi olarak kendi birimlerinin de katılım sağladığı, 'Sağlıklı Kentler Birliği’nin düzenlediği Madde Bağımlılığı ile Mücadele Çalıştayı’nda, Edirne Belediyesinin diğer belediye ve kurumlara oranla daha fazla vatandaşa ulaşmış olduklarını gördüklerini belirterek, "İlimizdeki bağımlılık sorununun bilincindeyiz. Bu konuda Edirne Belediye Başkanımız Recep Gürkan’ın hassasiyeti çok fazla. Çalışmalarımıza, başkanımızın talimatlarıyla hız kesmeden devam ediyoruz" diye konuştu.

Koray Ustabaşı



