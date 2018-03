Edirne Valiliği nehir taşkınıyla ilgili kriz masası oluşturdu

Edirne Valisi Günay Özdemir, Bulgaristan ve bölgede etkili olan sağanak yağmur nedeniyle yaya ve araç trafiğine kapalı bulunan Tarihi Tunca Köprüsü’nde basın açıklamasında bulundu. Edirne’nin birkaç gündür taşkın tehlikesiyle ilgili bir sıkıntısı olduğunu ifade eden Özdemir, “Bu sıkıntıyı özellikle Bulgaristan yetkilileriyle beraber günlük olarak takip ediyoruz. Aynı zamanda Devlet Su İşlerimizin internet sitesinden de bu bilgileri paylaşıyoruz. Vatandaşlarımız özellikle bu bilgilere göre kendileri de takip ediyorlar, aynı zamanda bizim hem DSİ'nin hem de AFAD'ın ve diğer kamu görevlilerinin uyarılarını da biz vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. Vatandaşlarımız lütfen bu uyarılara uysunlar. Bu uyarılara uydukları sürece hem can hem de mal güvenliği açısından herhangi bir sıkıntıyla karşı karşıya kalmayacaklardır” dedi.

“Her an değişebilir”

Debilerin her an değişebileceğini belirten Özdemir, “Şu anda da Bulgaristan yetkilileriyle birlikte değerlendirmeleri DSİ Bölge Müdürlüğümüzle beraber yapıyorlar. Şu anda stabil durum var, bu stabil durum da devam edecek gibi gözüküyor. Özellikle Tunca Nehri ile ilgili yine DSİ'nin sitesinde de bu bilgi var hafif bir azalma başladı. Tabi bu Bulgaristan'daki karların erimesi ve yağmurun yağmasıyla da yine her an değişebilir. Şu anda kısa vadede stabil bir durum var. Bu şekilde devam edecek gibi gözüküyor” şeklinde konuştu.

“Kriz masası oluşturduk”

Valilikte bir kriz masası oluşturulduğunu ifade eden Özdemir, Bununla ilgili AFAD, DSİ, emniyet, jandarma bu işleri takip ediyorlar. Vatandaşlarımız bu kriz merkezini arasa da aramasa da yine bilgilendiriyoruz. Kanal Edirne projesi maalesef bitememişti. En son köprü ve köprü bağlantısı kalmıştı. O bitseydi şu anda bu kadar su seviyesinin yükselmeyeceğini öngörüyordur. Şu anda bin 400 metreküpe yaklaştı. Aslında bunun 750 metreküpünü kanal Edirne'yle bypass'la almış olacaktık. Dolayısıyla seviye de bu kadar yükselmemiş olacaktı” diye konuştu.

“Bulgaristan tarafında baraj salınımı yok”

Bulgaristan tarafında baraj salınımı olmadığını kaydeden Özdemir, “Şu anda bir baraj salınımı yok Bulgaristan tarafında. Barajlar zaten orada faal. Hem elektrik üretimi var hem de savaklardan su akıyor. Orada bizim gözetim ve denetim istasyonlarımız var, oradaki yetkililerle bilgileri ortaklaşa paylaşıyoruz. Bilgilerimiz güncel ve doğru bilgiler. Herhangi bir sıkıntı yok” dedi.

“Seviye stabil görünüyor”

Özdemir son olarak, “Arda Nehri üzerindeki akıntıları takip ediyoruz. Bu bilgilere göre seviye stabil görünüyor. Meteorolojik anlamda yağmurların olması ve o bölgede karların erimesi belki biraz daha arttırabilir. Ama şu anda bizim gördüğümüz kısa vadede bir stabilizasyon olacağı. Ama bu durum birkaç güne değişebilir. Dediğim gibi bu bilgileri vatandaşlarımızla paylaşmaya da devam edeceğiz. Şu anda Karaağaç Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlarımız için de bir sorun yok. Biliyorsunuz alternatif köprü yapıldı. O köprüden ulaşım çok rahat sağlanıyor. Meriç ve Tunca Köprüleri'ni kapamamız Karaağaç'ta yaşayan insanlarımızın hayatlarında herhangi bir olumsuzluğa sebep olmadı. O köprüde gerçekten şu anda bizim ihtiyacımızı rahat bir şekilde gideriyor. Bir tek Değirmenyeni köyümüzün biraz girişinde yolumuz kapandı ama bunun alternatifi var, o alternatif yolu kullanıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bilgi var, tespit yok”

Öte yandan Vali Özdemir, Meriç Nehrinde mülteci botunun batması konusunda bir bilginin olduğunu fakat tespitin olmadığını söyledi.

Ergin Yıldız - Koray Ustabaşı