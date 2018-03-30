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Edirne Valisi açıkladı: Hayat normale döndü

Edirne’de Meriç ve Tunca Nehirlerinin su seviyesinin düşmesiyle hayat normale dönmeye başladı. Edirne Valisi Günay Özdemir, tarihi Tunca Köprüsü üzerinden makam aracı ile geçerek resmi olarak köprüyü araç trafiğine açtı.

Edirne Valisi açıkladı: Hayat normale döndü

30 Mart 2018 12:23

Bulgaristan’ın baraj kapaklarını açmasıyla beraber taşan Meriç ve Tunca Nehirleri Edirne'de hayatı adeta felç etti. Nehir debilerinin düşeşe geçmesinin ardından ise bugün hayat normale dönmeye başladı. Edirne Valisi Günay Özdemir tarihi Tunca Köprüsüne gelerek incelemelerde bulundu. Gazetecilere açıklamada bulunan Özdemir, tarihi Tunca Köprüsü üzerinden makam arabasıyla geçerek resmi olarak köprüyü araç trafiğine açtı. Birçok vatandaş ise su seviyesinin düşmesi ile birlikte Tunca Köprüsü üzerine akın etti.

Son durum havadan görüntülendi

Edirne’nin son durumu ise havadan görüntülendi. Görüntülerde Kanal Edirne Projesinin büyük bir kısmının bittiği ve Karaağaç köyü ile Edirne’nin ulaşımının aksamadan yapılan viyadük ile sağlandığı görüldü. Araçların tarihi Tunca Köprüsü üzerinden rahatlıkla geçebildiği görüntülerle gözler önüne serildi.

"Önemli bir kriz değildi"

Tunca Köprüsü’ne gelerek incelemelerde bulunan Edirne Valisi Günay Özdemir "Edirne’de böyle ciddi bir olay ile karşı karşıya kalmıştık ama önemli bir kriz değildi. Çünkü Bulgaristan’daki yetkililer ile ciddi bir iş birliği yaptık. Bu iş birliği sayesinde Edirne’ye zarar vermeden bu krizi atlattık. Şuan da Meriç normale dönemeye başladı Tunca Nehrinde ise su seviyesi azalmaya başladı. Edirne olarak bu krizi atlatmış olduk. Kısa vadede Edirne'de böyle bir taşkın beklemiyoruz. Karaağaç Köprüsü taşkın zamanlarında da Edirne ile Karaağaç arasında ulaşımımızı sağlayacak bir köprüdür. Kanal Edirne projemiz ve köprü projemiz bittiğinde bu tür taşkınları daha ucuz bir şekilde atlatmış olacağız. Kanal Edirne projesi suyun önemli bir bölümünü Meriç Nehrine girmeden aktarımını yapmış olacağız. Şu anda Meriç ve Tunca Nehri üzerindeki tarihi taş köprüler üzerinden araç geçebilir" şeklinde konuştu.
 

Koray Ustabaşı - Ahmet Faruk Sarıkoç

 

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