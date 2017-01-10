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Edirne'de (11 Ocak) okullar tatil mi? Memurlara tatil mi?

Edirne'de yarın okullar tatil mi işte cevabı... Edirne Valiliği, kar yağışı ve elverişsiz hava şartları nedeniyle okullarda eğitime bir gün daha ara verildiğini, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağını açıkladı.

Edirnede (11 Ocak) okullar tatil mi? Memurlara tatil mi?

10 Ocak 2017 17:58
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Edirne Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde yaşanmakta olan elverişsiz hava şartları, bu duruma bağlı kötü yol koşulları ve meteorolojik bilgilere göre kar yağışı beklenmesi nedeniyle merkez ve ilçelerde resmi-özel ilköğretim ve orta öğretim okulları ve kurumlarında Valilik kararı ile 11 Ocak 2017 Çarşamba günü eğitim öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personel de 11 Ocak 2017 Çarşamba günü idari izinli sayılacaktır" denildi. 

Koray Ustabaşı

Etiketler: 11 OCAK, Edirne, eğitime ara, kar tatili, Memurlara tatil mi, okullar tatil mi, yarın tatil mi


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