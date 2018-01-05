Edirne’de 2017’de 137 FETÖ üyesi yakalandı

İl Jandarman Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda 2017 yılı içerisinde meydana gelen 55 terör örgütü üyesi yakalama olayında 137 FETÖ/PDY terör örgütü üyesi yakalanırken, sevk edildikleri adli mercilerce şüphelilerden 52’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. 18 olayda ise PKK terör örgütü üyesi 50, DHKP-C terör örgütü üyesi 8 kişi yakalanarak şüphelilerden 25’i tutuklandı.

2017 yılı Edirne’de, bin 151 göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti olayı meydana gelirken, bu olaylarda içerisinde Edirne İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda; 21 bin 110 göçmen ile 347 organizatör yakalandı. Organizatörlerden 224’ü sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanırken, 2016 yılına oranla olay sayısında yüzde 24, yakalanan göçmen sayısında yüzde 19 ve organizatör sayısında yüzde 45 artış oldu.

Ayhan Gülver

