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Edirne’de 26 kaçak göçmen yakalandı

Edirne’de, yasadışı yollarla yurt dışına çıkış yapmak isteyen 23'ü Suriyeli, 3'ü Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 26 kaçak göçmen ve bu şahıslara organizatörlük yapan 2 kişi yakalandı.


29 Eylül 2016 17:30

Edirne İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce, merkez ilçe Köşen köyü ve Uzunköprü ilçesi Çalıköy köyü mülki sınırları içerisinde yasadışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan yabancı uyruklu 26 kaçak göçmen ile bu şahıslara organizatörlük yapan O.Y. ve B.Y. isimli 2 şüpheli yakalandı.
Bahse konu şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanırken, yabancı uyruklu şahısların ise işlemlerinin tamamlanmasını müteakip Edirne Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildiği bildirildi. 

Koray Ustabaşı
 

Etiketler: kaçak göçmen


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