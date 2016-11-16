Edirne İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekiplerce, merkez ve ilçelere bağlı Doyran Köyü, Köşen Köyü, Bosna Köyü, Kemal Köyü, Hamzabeyli Köyü, Adasarhanlı Köyü ve Eski Köy’de, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, 12-14 Kasım 2016 tarihleri arasında yapılan kontrol ve denetimler sırasında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış yapmak isteyen 21 Pakistan, 2 İran ve 102 Suriye olmak üzere toplam 125 kaçak göçmen yakalandı.

Jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde söz konusu göçmen gruplarından bir kısmına organizatörlük yaptığı tespit edilen V.C. isimli bir şahıs ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı unsurlarca yakalanan göçmenlerin, tamamlanan işlemlerinin ardından Edirne Valiliği İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildiği bildirildi.

Koray Ustabaşı

EDİRNE