Edirne İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekiplerce yapılan çalışmalarda, Tem gişeler mevkiinde bir minibüs içerisinde 15 Suriye uyruklu, Meriç ilçesi Akçadam Köyü yakınlarında durdurulan bir minibüs içerisinde 22 Suriye uyruklu, Uzunköprü Çalıköy yakınlarında 11 Suriye, 2 Pakistan, 5 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 55 kaçak göçmen yakalandı. Şahıslara organizatörlük yaptığı düşünülen 3 kişi gözaltına alınırken, göçmenlerin işlemlerinin ardından Edirne Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildiği öğrenildi.

Turgay Balcı

EDİRNE