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Edirne’de 60 kaçak göçmen ve 4 organizatör yakalandı

Edirne’de, jandarma ekiplerince yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış yapmak isteyen 60 kaçak göçmen ve şahıslara organizatörlük yapan 4 şüpheli yakalandı.


11 Kasım 2016 16:53

Edirne İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekiplerce, Meriç ilçesinin Subaşı Beldesi’nde ve Uzunköprü ilçesinin Çalıköy Köyü’nde icra edilen önleyici kolluk devriyeleri esnasında yapılan kontrollerde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan Pakistan ve 20 Suriye uyruklu toplam üzere toplam 60 şahıs ile şahıslara organizatörlük yapan O.K., E.A., R.K. ve M.K. isimli 4 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden M.K. sevk edildiği adli mercilerce tutuklanırken, diğer şüphelilerin ise serbest bırakıldığı öğrenildi. Yabancı uyruklu şahısların ise işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, Edirne Valiliği İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildiği bildirildi. 

Koray Ustabaşı


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