Edirne’de 66 kaçak göçmen yakalandı

Edirne İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce, merkez, Havsa, Keşan ve Uzunköprü ilçelerinde yapılan operasyonlarda, 54 Pakistan, 8 Suriye, 3 Bangladeş ve 1 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 66 kaçak göçmen yakalandı. Şahıslara organizatörlük yapan 4 şüphelilerden 2’sinin serbest kaldığı, 2’sinin ise çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine konduğu öğrenildi.

Yabancı uyruklu şahısların Edirne Valiliği İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildiği bildirildi.

Koray Ustabaşı