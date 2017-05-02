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Edirne’de 66 kaçak göçmen yakalandı

Edirne’de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 66 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Göçmenlere organizatörlük yaptığı tespit edilen 2 kişi de tutuklandı.

Edirnede 66 kaçak göçmen yakalandı

02 Mayıs 2017 15:50

Edirne İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce, merkez, Havsa, Keşan ve Uzunköprü ilçelerinde yapılan operasyonlarda, 54 Pakistan, 8 Suriye, 3 Bangladeş ve 1 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 66 kaçak göçmen yakalandı. Şahıslara organizatörlük yapan 4 şüphelilerden 2’sinin serbest kaldığı, 2’sinin ise çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine konduğu öğrenildi.

Yabancı uyruklu şahısların Edirne Valiliği İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildiği bildirildi.

Koray Ustabaşı 


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