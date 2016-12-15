Edirne İl Jandarma Komutanlığına bağlı unsurlarca, Meriç ilçesi Adasarhanlı köyünde icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan kontrolde, yasadışı yollarla Yunanistan’dan Türkiye’ye giriş yaptığı tespit edilen 24 Pakistan, 1 Afganistan, 5 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 30 şahıs yakalandı.

Ayrıca, jandarma ekiplerince Meriç ilçesi Kavaklı köyünde icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında durdurulan iki farklı araçta yapılan kontrollerde, yasadışı yollarla Yunanistan’a çıkış yapmaya çalışan 12 Suriye, 13 Afganistan, 2 Irak, 16 Pakistan, 10 Somali uyruklu olmak üzere toplam 53 şahıs yakalandı.

5 göçmen kaçakçısı tutuklandı

Araç sürücüsü A.E. ve araçta bulunan M.Y. isimli şahıs ile diğer araç sürücüsü İ.D., araçta bulunan A.G. ve Irak uyruklu H.A. isimli şahıslar göçmen kaçakçılığı suçundan çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Türk şahıslar Uzunköprü Kapalı Cezaevine, Irak uyruklu şahıs ise Edirne Kapalı Cezaevine teslim edildi. Her iki olayda yakalanan yabancı uyruklu şahısların işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği bildirildi.

Koray Ustabaşı

EDİRNE