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Edirne’de 96 kaçak göçmen ve 5 organizatör yakalandı

Edirne’de, jandarma ekiplerince yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış yapmak isteyen toplam 96 şahıs ve bu şahıslara organizatörlük yapan 5 şüpheli yakalandı.


31 Ekim 2016 15:03

Edirne İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekiplerce, Merkez ilçe Elçili, Yenikadın ve Kemal köylerinde ve Meriç ilçesi Adasarhanlı köyünde, meydana gelen 4 ayrı olayda, yapılan kontrollerde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 44 Suriye, 31 Afganistan ve 21 Irak uyruklu toplam 96 şahıs ile bu şahıslara organizatörlük yapan A.M.S., C.U., S.A., E.Ç. ve R.G. isimli 5 şüpheli yakalandı.

E.Ç. ve R.G.’nin sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandığı, S.A. isimli şahsın serbest bırakıldığı ve A.M.S. ve C.U. isimli şahısların halen gözaltında tutulduğu bildirildi. Yabancı uyruklu şahıslar ise işlemlerinin tamamlanmasını müteakip İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. 

Koray Ustabaşı
EDİRNE


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