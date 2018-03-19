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Edirne'de dere taştı, evleri su bastı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Çakmak köyünde aşırı yağışlardan dolayı dere kenarında bulunan evleri su bastı.

Edirnede dere taştı, evleri su bastı

19 Mart 2018 16:37

Uzunköprü'de dün gece etkili olan ve sabaha karşı etkisini artıran sağanak yağış nedeniyle ıslah edilmediği iddia edilen Çakmak köyü deresi, yatağından taşarak, yakınında bulunan evlerin hasar görmesine neden oldu.
Uzunköprü İlçe Kaymakamı Kemal Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çakmak köyünde can kaybının kesinlikle olmadığını ve bazı evler de taşkın nedeniyle maddi hasar oluştuğunu tespit ettiklerini açıkladı. Kaymakam Yıldız, "Çakmak köyümüzde şu an için tehlikeli bir durum bulunmamaktadır. Derenin taşması sonucunda yakın bölge de bulunan bazı evleri taşkın nedeniyle şu basmış. Evlerde maddi hasar mevcut bunları arkadaşlarımız zarar tespit çalışmalarında not aldılar" dedi.  

Sercan Ülgen

Etiketler: dere, Edirne

 

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