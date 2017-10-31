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Edirne'de domatesin ateşi yükseldi

Edirne’de manavda domatesin kilogram fiyatı 7 lirayı gördü. Geçtiğimiz hafta kilosu 2 liraya satılan domates, 3 kat artarak 7 liraya kadar yükseldi.

Edirnede domatesin ateşi yükseldi

31 Ekim 2017 20:34

Vatandaşlar, domatesin fiyatının yükselmesini eleştirirken domates satışlarında azalma olduğu ifade edildi. Alışveriş yapmak için manava gelen Şinasi Ercan, domatesin fiyatının çok yüksek olduğunu belirterek, "En son domatesin kilosunu 2 lira 95 kuruştan aldım. Bugün fiyatlar uçmuş. 7 lira olmuş neredeyse domates. Bu fiyatların Rusya’dan kaynaklandığını düşünüyorum. Yapılan antlaşmayla ilgili. 15 gün önce Rusya'yla antlaşma yapıldı. Rusya’ya domates ihracatı çok fazla olacak. Domatesin sezonu da bitiyor. Serada yetişen domatesin fiyatı tabii ki artacak ama 7 lira çok para" dedi.

Restoran sahibi Murat Yıldırım ise, "Geçen hafta 3 lira ila 3 buçuk liraya aldığımız domates bu hafta 7 lira olmuş. Bir ticaretçi olarak bizim menülerimize zam yapmamız söz konusu değil. Biz zor durumda oluyoruz. Bunu restoran müşterilerimize yansıttığımız zaman pahalıya geliyor. Biz işletmeci olarak daha çok salata satıyoruz. Gerçekten çok korkunç bir rakam" diye konuştu. 

Ergin Yıldız
 

 

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