Edirne’de ev fiyatları arttı

“Belediyemiz arsa üretemiyor”

Trakya Umum Emlak Müşavirleri Derneği Edirne Şube Başkanı Serhat Çeker, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Edirne Belediyesi yeni yerlerde arsa üretmesi gerekiyordu. Bunu meclis kararıyla belirli 500-600 dönümlük bir araziyi en son imara açtı. Askı süresinde itirazlar oldu. İtirazlardan sonra tekrar görüşüldü ve asıldı. Ardından tekrar itirazlar oldu. İdare Mahkemesine verildi. Yeni arsalar üretemeyince mevcuttaki arsaların fiyatları 500-600 lirayken bin 200 liraya çıkmaya başladı. Bugün Esentepe mevkisinde, Kıyık’tan otobana doğru olan sağ tarafta arsaların metrekareleri 1000-1500 lira arasında dolaşıyor. Mevcutta da fazla arsa olmayınca, bunları alan müteahhitler demir ve çimentonun da fiyatının yükselmesiyle bunları ev fiyatlarına yansıtmaya başladılar” dedi.

“Çok yüksek paralar isteniyor”

Çeker, mevcutta fazla sayıda daire ve arsa olmadığı için arsa ve daire sahiplerinin esnek davranmadığını belirterek, “Belediye arsa üretmeye başladığında tabii ki fiyatlarda biraz daha esneme olacaktır. Mevcuttaki daralmış arsaların metrekaresine çok yüksek paralar isteniyor. Arsa sayısı fazlalaştığında otomatikman daire sayısı da fazlalaşacağı için rekabet oluşacak ve fiyatlar biraz daha esneyecek. Şuanda elinde arsası ve dairesi olanlar kendisini kasıyor. Çünkü çevrede yeni yapı yok. Elinde dairesi olanlar veya arsası olanlar çok fazla seçenek olmadığı için esnek davranmıyor. Rekabet edilebilecek bir ortam olmadığından dolayı ‘istediğim fiyata satarım’ mantığıyla davranıyor. Piyasada ev, arsa, arazi fazlalaşırsa rekabet ortamı yakalanacağı için vatandaş buradan karlı çıkmış olacak” şeklinde konuştu.

“Kentsel dönüşüm projesi ikinci el ev fiyatlarını arttırdı”

Bazı mahallelerin kentsel dönüşüm projesine alınmasının da emlak fiyatlarını yükselttiği ifade eden Çeker, “Kentsel dönüşümü fırsat olarak bilen kişiler özellikle Binevler tarafında 40-45 senelik eski yapılara, ‘Bizim buralar kentsel dönüşümle yenilecek’ diyerek ev fiyatlarını yükselttiler. Mesela Kaleiçi’nde fiyatlar düşüktü ama burada bulunan ev sahipleri de bu karardan sonra ‘Bizim mahallemiz de kentsel dönüşüme girecektir’ diyerek fiyatları yükseltmeye başladılar” diye konuştu.

Ergin Yıldız