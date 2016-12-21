Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) 50 bin liralık "Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği" için internetten başvuru yapanlar, Edirne’deki KOSGEB binasında yoğunluk oluşturdu.

Kredi başvurusu yapmak için evraklarını KOSGEB’e getiren esnaf Metin Barmanbay, "Şu evrakların doldurulabilmesi için gecenin saat 4.30’unda bu işlemi yapabildik. Bir fiil ekran karşısında bekleyerek sayfamıza giriş yaptık. İnşallah bir eksiğimiz yok. O kadar kişi içinde şanslı kişi olabilecek miyiz bakalım. 50 bin liralık bir paranın verileceği bilgisi var. İlk sene ödeme yapmayacağımız, ikinci yıl itibariyle üçer ay periyodik ödeme tablosunun olacağı söylendi. Sıfır faiz oluşu çok güzel. 50 bin liralık ürünümüzü bugün tezgahımıza koyduğumuzda 150 bin yapma şansımız var" dedi.

Edirne KOSGEB yetkililerinden alınan bilgiye göre krediye başvuru sayısının bin 500 kişiyi geçtiği bildirildi.

Krediye başvurmak isteyen vatandaşlar, öncelikle KOSGEB 2015 beyannamelerinin yapmaları gerekiyor. Bugün saatler 23.59'u gösterdiğinde internet başvuruları sona erecek. KOSGEB yetkilileri, Türkiye genelinde krediden 15 bin kişinin faydalanacağını bildirdi.



Ergin Yıldız

