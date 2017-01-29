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Edirne'de feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında refüje çarpan otomobil 100 metre takla attı. Kazada 2 genç olay yerinde feci şekilde can verdi, 1 kişi ağır yaralandı.

Edirnede feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı

29 Ocak 2017 09:33
Edirne'de feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Yenimuhacir beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 arkadaşıyla birlikte Tekirdağ’ın Malkara ilçesine bağlı Yaylagöne Mahallesi’nden, Edirne’nin Keşan ilçesine gelmek üzere yola çıkan Gökberk Karasu (19) yönetimindeki 59 LG 557 plakalı otomobil, sürücünün iddiaya göre aşırı sürati ve dikkatsizliği sonucu Betonsa mevkiinde bulunan refüje çarparak takla atmaya başladı. Yaklaşık 100 metre takla atan araçta bulunan Gökberk Karasu ile arkadaşları İsmail Gürses (22) ve Hüseyin Özgünay (25), araçtan dışarı fırladı.

Hurdaya dönen araçta, sürücü Gökberk Karasu ile Hüseyin Özgünay feci şekilde can verirken, İsmail Gürses ise ağır yaralandı. Gürses, olay yerine gelen ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin olduğu ve doktorlar tarafından uyutulduğu öğrenilen Gürses’in Keşan Devlet Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavisine devam edildiği öğrenildi. Olay yerinde feci şekilde hayatını kaybeden Gökberk Karasu ile Hüseyin Özgünay’ın cesetleri ise olay yerine gelen Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı Yunus Gür’ün incelemelerinin ardından Keşan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hurdaya dönen ve paramparça olan araç, olay yerine gelen çekici ile kaldırılarak otoparka götürülürken, hayatını kaybeden gençlerin yakınları ise Keşan Devlet Hastanesi’ne akın etti. Olayın görgü tanıkları, aracın çok süratli olduğunu ve kavşağı fark etmeyerek süratli bir şekilde refüje çarptığını söyledi.

Facebook'ta birlikte son fotoğrafları

Öte yandan, kazada hayatını kaybeden Gökberk Karasu kendisine ait Facebook hesabında 25 Ocak 2017 tarihinde düzenlediği kapak fotoğrafında, kaza yaptıkları araçta, hayatını kaybeden diğer arkadaşı Hüseyin Özgünay ile birlikte çektiği fotoğrafı paylaşmış. 

Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın olayla ilgili başlattığı soruşturması sürüyor. 

Turgay Balcı
 


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