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Edirne'de FETÖ’cüleri yurt dışına kaçıran çete çökertildi

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı’nda konsolosluk aracı kullanarak FETÖ/PDY üyeleri ve ailelerini yurt dışına çıkışlarını sağlayan aralarında bir FETÖ üyesinin de yer aldığı çeteyi çökertti.

Edirnede FETÖcüleri yurt dışına kaçıran çete çökertildi

24 Şubat 2017 12:35
FETÖ’cüleri yurt dışına kaçıran çete çökertildi - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, bazı ülkelerin Türkiye’deki eskiyen konsolosluk araçlarını yurt dışında satma bahanesiyle alıp FETÖ üyelerini ve ailelerini yüksek miktarda para karşılığı yurt dışına kaçıran çete çökertildi. Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye’de bulunan konsolosluklara ait olup yurt dışına ihraç edilecek olan araçların Hudut Kapılarından geçişlerindeki muafiyetlerinden faydalanmak suretiyle birçok üst düzey FETÖ/PDY mensupları ile ailelerinin Kapıkule Sınır Kapısı’ndan illegal yollarla yurt dışına çıkarıldıklarını tespit etti.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. A.A, K.G., M.A.Ö, Ö.B,A ve M.Y.M. isimli 5 şahıs emniyetteki ifadelerinin ardından serbest kalırken FETÖ’cü olduğu tespit edilen F.N.Y., ve T.E., T.D.V., E.M.M., S.Ç.,S.Ö., E.Ö., G.S. ve Y.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ergin Yıldız 

Etiketler: çete, Edirne, fetö üyesi, yurt dışı


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