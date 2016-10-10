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Edirne’de FETÖ’den toplam 102 kişi tutuklandı

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturmalar kapsamında, çeşitli mevki ve meslek gruplarından toplam 102 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Edirnede FETÖden toplam 102 kişi tutuklandı

10 Ekim 2016 17:47

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı resmi internet sitesi üzerinden konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından, 'Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme' ve 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçlarıyla ilgili olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında, Edirne il merkezi ve ilçelerinde, kamu ve özel kurumlarda görev yapan toplam 102 kişinin tutuklandığı, 153 kişi hakkında adli kontrol kararı verildiği, 22 kişinin gözaltında olduğu, 11 kişi hakkında 'yakalama müzekkeresi' çıkarıldığı bildirildi. Tutuklananlardan 26 kişinin hakim-savcı, 12 kişinin değişik rütbelerde askeri personel, 11 kişinin değişik rütbelerde polis memuru, 53'ünün kamu ve özel teşebbüsteki diğer meslek gruplarından olduğu ve soruşturmaların çok yönlü olarak devam ettiği kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. 

Koray Ustabaşı


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