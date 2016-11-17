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Edirne’de göçmen kaçakçılığı

Edirne’de, jandarma ekiplerince yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış yapmak isteyen 22 Suriye uyruklu kaçak göçmen ve bu şahıslara organizatörlük yaptığı tespit edilen bir kişi yakalandı.

Edirnede göçmen kaçakçılığı

17 Kasım 2016 17:02

Edirne İl Jandarma Komutanlığına bağlı unsurlarca Değirmenci Köyünde icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında durdurulan bir araçta yapılan kontrollerde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 22 Suriye uyruklu şahıs ile bu şahıslara organizatörlük yaptığı tespit edilen, araç sürücüsü R.İ. yakalandı.
Şüpheli R.İ.'nin sevk edildiği adli mercilerce tutuklandığı, yabancı uyruklu şahısların işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği bildirildi. 

Koray Ustabaşı
 

Etiketler: Edirne, göçmen kaçakçıları


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