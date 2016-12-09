Yangın, saat 18.30 sıralarında Edirne TOKİ binalarının bulunduğu mevkii de bulunan Akmercan Anadolu İmam-Hatip Lisesi’nin çatısında meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen Edirne Belediyesi İtfaiye Ekipleri’nin yerinde ve zamanında müdahalesi ile okul çatısında çıkan yangın kontrol altına alındı ve yaklaşık bir saat süren soğutma çalışmalarının ardından söndürüldü.

Edirne Valisi Günay Özdemir ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, çatısında yangın meydana gelen Akmercan Anadolu İmam-Hatip Lisesi’ne gelerek, itfaiye yetkililerinden olayla ilgili bilgi aldı.

"Çok şükür can kaybımız yok"

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, okul içerisinde herhangi bir görevlinin veya öğrencinin bulunduğunu anlatarak, “Çok şükür herhangi bir can kaybımız veya yaralımız yok. Okulun çatısının yaklaşık yüzde 30-40’lık bölümünde maddi hasar oluştu. Gece olması sebebiyle yangının çıkış nedenini yarın sabah yapılacak incelemelerin ardından öğreneceğiz” dedi.

Öte yandan, Akmercan Anadolu İmam-Hatip Lisesi Edirne’de eğitim ve öğretim hayatına 07 Ekim 2015 yılında, dönemin Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Cenap Aşçı’nın katılımıyla yapılan açılış töreninin ardından başlamıştı.

Koray Ustabaşı