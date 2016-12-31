Mimar Sinan’ın ‘Ustalık Eserim’ dediği tarihi Selimiye Camii ve caddeler beyaz örtüyle kaplandı. Meteorolojinin Trakya Bölgesi için yaptığı uyarıların ardından Edirne’de kar yağışı gece saatlerinde itibaren etkisini göstermeye başladı.

"Selimiye beyaz örtüyle kaplandı"

Soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Edirne’de kar yağışı kent merkezinde de etkili oldu. Mimar Sinan’ın ‘Ustalık Eserim’ dediği tarihi Selimiye Camii beyaz örtüyle kaplandı.

Hava sıcaklığının yüksek kesimlerde eksi 5, merkezde ise 3 derece ölçüldüğü Edirne’de kar yağışının Kuzey bölgesinde bulunan hudut köylerinde etkili olmaya devam ettiği öğrenildi.

“Beklenen kar geldi”

Edirne’ye beklenen karın sonunda geldiğini dile getiren Erkan Ekşi, “Günlerdir Edirneliler bir kar yağışı bekliyor. Özellikle çiftçilerimiz yağmur da bekliyordu. Yağmur yağmadığı için kardan umut bekliyorlardı. Uzun zamandır yılbaşına karla giremiyorduk. Herkes tabi ki kışın sembolü olan kar yağışını istiyordu” dedi.

Öte yandan, Edirne Belediyesi ve il özel idaresi ekipleri ana ve arterlerde tuzlama çalışmalarına devam ederken, polis ekipleri de sürücüleri trafikte dikkatli seyretmeleri ve kar lastiği takmaları yönünde uyarılarda bulundu.



Koray Ustabaşı

