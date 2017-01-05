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Edirne’de kartpostallık görüntüler

Edirne’de, 2016 yılının son günlerinde etkili olan kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluştu. Edirneli fotoğrafçı Serkan Bilgin, drone ile tarihi kenti havadan görüntüleyerek, ‘Sultanların şehri’ isimli özel bir video hazırladı.

Edirnede kartpostallık görüntüler

05 Ocak 2017 08:57
Edirne’de kartpostallık görüntüler - Tıkla İzle

Osmanlı döneminin payitaht şehirleri arasında yer alan ve Yunanistan ile Bulgaristan’a açılan sınır kapıları ile ‘Serhad’ konumunda bulunan tarihi kent Edirne’de 2016 yılının son gününde başlayan ve tüm şehri beyaza bürüyen kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluştu.

"Sevdamız Edirne, sevdamız Türkiye"
Edirneli fotoğrafçı Serkan Bilgin, Tarihi Selimiye Camii başta olmak üzere Meriç ve Tunca Köprüleri, Karaağaç Mahallesi, Lozan Anıtı ve Caddesi ile kentin bir çok noktasını drone ile havadan görüntüledi. Bilgin, kentin tarihi dokusu, mevcut yapısı ile adeta bir açık hava müzesi olduğunu ve karla birlikte özel görüntüler oluştuğunu belirterek, "Bu güzel görsel şöleni sizlerle paylaşmak istedim. Ülkemiz çok zorlu günlerden geçiyor, terör belasıyla mücadele ediyor. Bir nebze de olsa vatandaşlarımızı bunlardan uzaklaştırıp bir dakikalık görsel şölen izletmek istedim. Sevdamız Edirne, sevdamız Türkiye" dedi.

Koray Ustabaşı 

 

Etiketler: Edirne


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