Saraçlar Caddesi esnafı, dükkanlarının önünde biriken kar ve buzları temizleyerek müşterilerinin dükkanlarına giriş ve çıkışlarını rahat yapmasını sağlıyor. Edirne'de yılın son günü yağan karın etkileri devam ediyor. Ulaşımda sıkıntıların yaşanmadığı kentte biriken karlar, soğuk havanın etkisiyle buza dönüştü. Buz tutan kaldırımlar belediye çalışanları ve vatandaşlar tarafından kazma küreklerle temizleniyor.

Esnaf İlyas Küpeli, kendi imkanlarıyla kar ve buz temizlediklerini, müşterilerinin buzdan kaymasını önlemek için dükkanın girişinde önlem aldığını söyledi.

Ergin Yıldız