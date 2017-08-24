Edirne’de mahalle halkı ayaklandı, özel harekat sokağa indi

İddiaya göre, kentin Kıyık ve Gazimihal olarak da anılan Çavuşbey Mahalleri’nde yaşayan vatandaşlar arasında yaşanan husumet nedeniyle, dün gece geç saatlerde eli silahlı bir grup Gazimihal Mahallesi’ne gelerek, havaya ve çevreye pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda 3 kişinin hafif şekilde yaralandığı öğrenilirken, saldırıyı gerçekleştirenlere ait olduğu bildirilen bir araca da, başka bir grup tarafından maddi hasar verildi. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.

Mahalle halkı ayaklandı

Olayın ardından mahalle halkı ayaklandı. Çavuşbey Mahallesi sakinleri bir araya gelerek, Edirne Valiliği önüne geldi. Mahalle sakinleri yaklaşık 5 yıldır aralıklarla mahallerinde silahlı saldırı, darp ve yaralama olaylarının yaşandığını iddia ederek, kalabalık bir grup ile sorunlarını ve endişelerini anlatmak Edirne Valilik makamına çıkmak istedi. Polis ekipleri, kalabalık gruba izin vermezken, mahalle sakinleri arasından seçilen 4 kişilik bir heyet konu ile ilgili görüşmek üzere Edirne Valisi Günay Özdemir ile bir araya geldi.

Edirne’nin iki mahallesi arasında yaşanan tatsız olayların bir an önce müdahalelerle düzeleceğinin ve huzurun yeniden hakim olacağının sözünü aldıklarını dile getiren Edirne Roman Derneği Başkanı Erdinç Çekiç, valilik ziyareti sonrası mahalle sakinleri adına yaptığı açıklamada, "Mahallemizde bir huzurluk yaşandı. Huzursuzluğun giderilmesi adına devletin birimleri, bununla ilgili gereğini yapıyor. Edirne halkımızın huzurunun bozulmaması için bunun kimseye sirayet etmeden devletimiz güçlüdür gereğini yapar" dedi.

Özel hareket sokağa indi

Edirne Emniyet Müdürlüğüne bağlı müdür yardımcıları bizzat Gazimihal Mahallesi’ne giderek, mahalle sakinleri ile görüşme yaptı. Can güvenliklerinin olmadığını ve endişe içinde yaşadıklarını dile getiren mahalle sakinleri, bu tarz saldırıların yıllardır devam ettiğini ileri sürdü. Yaşanan olaylar sonrası Özel harekat polisleri de mahalleye gelerek, geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı.

Koray Ustabaşı