Diğer
Kategoriler

Edirne’de mahalle halkı ayaklandı, özel harekat sokağa indi

Edirne’de, Çavuşbey Mahallesi’nde yaşanan silahlı saldırı sonrası mahalle halkı ayaklandı. Özel harekat polisleri mahalle çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, mahalle sakinlerinden oluşan bir heyet de endişelerini dile getirmek Edirne Valisi Günay Özdemir’in makamına çıktı.

Edirnede mahalle halkı ayaklandı, özel harekat sokağa indi

24 Ağustos 2017 15:58

İddiaya göre, kentin Kıyık ve Gazimihal olarak da anılan Çavuşbey Mahalleri’nde yaşayan vatandaşlar arasında yaşanan husumet nedeniyle, dün gece geç saatlerde eli silahlı bir grup Gazimihal Mahallesi’ne gelerek, havaya ve çevreye pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda 3 kişinin hafif şekilde yaralandığı öğrenilirken, saldırıyı gerçekleştirenlere ait olduğu bildirilen bir araca da, başka bir grup tarafından maddi hasar verildi. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.

Mahalle halkı ayaklandı

Olayın ardından mahalle halkı ayaklandı. Çavuşbey Mahallesi sakinleri bir araya gelerek, Edirne Valiliği önüne geldi. Mahalle sakinleri yaklaşık 5 yıldır aralıklarla mahallerinde silahlı saldırı, darp ve yaralama olaylarının yaşandığını iddia ederek, kalabalık bir grup ile sorunlarını ve endişelerini anlatmak Edirne Valilik makamına çıkmak istedi. Polis ekipleri, kalabalık gruba izin vermezken, mahalle sakinleri arasından seçilen 4 kişilik bir heyet konu ile ilgili görüşmek üzere Edirne Valisi Günay Özdemir ile bir araya geldi.

Edirne’nin iki mahallesi arasında yaşanan tatsız olayların bir an önce müdahalelerle düzeleceğinin ve huzurun yeniden hakim olacağının sözünü aldıklarını dile getiren Edirne Roman Derneği Başkanı Erdinç Çekiç, valilik ziyareti sonrası mahalle sakinleri adına yaptığı açıklamada, "Mahallemizde bir huzurluk yaşandı. Huzursuzluğun giderilmesi adına devletin birimleri, bununla ilgili gereğini yapıyor. Edirne halkımızın huzurunun bozulmaması için bunun kimseye sirayet etmeden devletimiz güçlüdür gereğini yapar" dedi.

Özel hareket sokağa indi

Edirne Emniyet Müdürlüğüne bağlı müdür yardımcıları bizzat Gazimihal Mahallesi’ne giderek, mahalle sakinleri ile görüşme yaptı. Can güvenliklerinin olmadığını ve endişe içinde yaşadıklarını dile getiren mahalle sakinleri, bu tarz saldırıların yıllardır devam ettiğini ileri sürdü. Yaşanan olaylar sonrası Özel harekat polisleri de mahalleye gelerek, geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. 

Koray Ustabaşı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 29°C

  • Ankara

    Ankara 29°C

  • İzmir

    İzmir 33°C

  • Bursa

    Bursa 31°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç